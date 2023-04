Las olas de calor pueden dañar el teléfono celular

Redacción

Ciudad de México.-Las altas temperaturas cada vez son más frecuentes, pues desde inicios de año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han estado registrando un promedio nacional de 27 grados centígrados. Tan solo en enero del 2023, se alcanzó una temperatura de 25.5° C, siendo Guerrero la entidad federativa con el reporte más alto de este clima extremo. Asimismo en febrero el promedio aumentó a 26.3 y en marzo a 29.4° C. Y es que las altas temperaturas no solo afectan a la población por los golpes de calor, la insolación, deshidratación, etc… también amenaza la estabilidad y el funcionamiento de tu celular, esto sin importar si su sistema operativo es de iOS o Android.

¿Qué le pasa a mis dispositivos?

De manera general, los smartphones de iOS y Android padecen de los mismos problemas con las altas temperaturas. Ambos se ven afectados en el funcionamiento cotidiano de la batería e incluso en la pérdida de registro de la misma, o sea que en algún punto nos “miente” sobre la carga útil que tienen. Asimismo, la cámara se vuelve imposible de usar y los sensores comienzan a fallar. En general el desempeño y la autonomía de los equipos móviles quedan completamente parados. Y es que aunque nos prometan que pueden soportar el clima tan extremo, la exposición prolongada puede generar diversos problemas en el dispositivo.

¿Cómo cuidar los dispositivos Android de las altas temperaturas?

Equipos como los Samsung, LG, Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO, Google Pixel, Motorola, Sony y hasta algunos con Nokia —entre otras marcas—, actualmente cuentan con este sistema operativo. Por ello el cuidado ante las altas temperaturas es similar y en El Heraldo Digital te traemos cuatro poderosos consejos para conservar en buen estado tu celular y no afectar a su funcionamiento interno y externo.https://d-2070119933487629701.ampproject.net/2304062309000/frame.html

Contacto cero con el sol Evitar la exposición directa a la luz solar es uno de los consejos primordiales al tomar en cuenta. Ello porque así se mantiene equilibrada la temperatura interna del equipo. Podemos usar el celular bajo el sol para: ver notificaciones, contestar mensajes, pero genuinamente, lo ideal es que la exposición no sea prolongada y no abusemos de otras plataformas más pesadas que abarquen por completo su funcionamiento. Y lo que pasa es que si llegamos a excedernos con dispositivo y lo usamos para jugar —ya sea con las aplicaciones o de manera online— o incluso nos atrevemos a ver una serie, se mezclan la temperatura interna y externa. Se puede llegar a poner peor cuando intentamos usar la cámara. Monitorear la temperatura del equipo Regularmente, hay dos componentes en el celular que suelen calentarse con mayor frecuencia: la Unidad Central de Procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) y la batería. Por ello, lo recomendable es utilizar algunas aplicaciones que nos ayuden a monitorear la temperatura interna del teléfono como “CPU Monitor – temperature” o “Temperatura de la batería”. La única finalidad de esto es poder conocer el estado del smartphone y evitar el recalentamiento. No cargar y superar el 100 por ciento de la batería Este es uno de los trucos más antiguos que hay, pero a la fecha sigue siendo de los más útiles. Lo que pasa es que si dejamos el celular cargando y este ya alcanzó la capacidad total de la batería, podría llegar a sobrecalentar el equipo. Aunque actualmente hay smartphones que en cuanto llegan a su 100 por ciento, ya no almacenan más energía. Esto se debe ha que el funcionamiento interno mezclado con el clima externo pueden llevar a tu celular al límite. Asimismo, es muy importante considerar cuáles son los equipos que tienen carga rápida, pues el beneficio general con este tipo de baterías es que entre más horas de uso, tienen menor tiempo de carga. Eliminar apps que no se utilicen Esto podría salvarle la vida a tu teléfono. Regularmente los usuarios llegan a descargar distintos tipos de apps que por alguna u otra razón no utilizan. Lo mismo pasa con las aplicaciones preinstaladas que ya vienen con el teléfono móvil cuando recién lo adquirimos y esto solo aumenta el procesamiento del mismo. Por ello es importante realizar —cada cierto tiempo— una “limpieza” en la que eliminemos las plataformas a las que les demos muy poco uso. Con esto se generará un mejor funcionamiento y se mantendrá una temperatura estable dentro de los parámetros establecidos. De igual forma, será más fluida su interfaz al momento de trabajar o jugar, pues no habrá interrupciones en el multitasking ni deberás cerrar las apps en uso.

¿Cómo cuidar los dispositivos iOS de las altas temperaturas?

Como pasa con los equipos con Android, los móviles de iOS se ven mayormente dañados por el clima extremo en sus baterías. Y lo que pasa es que los propios componentes líquidos de este hardware puede llegar a evaporarse a partir de las altas temperaturas. Esto termina por dañar los sensores y dejar inservible el equipo. Para evitar todo esto, nos toca buscar modos para prevenir que nuestro iPhone se caliente demasiado. Lo primero es:

Retirarlo de la luz directa del sol. Dejar de guardarlo en compartimentos como la guantera del coche, ya que pueden alcanzar temperaturas altísimas en verano. Sacarlo de su funda también contribuye a que se ventile mejor. Si notamos que el iPhone ya está muy caliente, evitar usarlo con aplicaciones que demanden muchos recursos, como: Juegos, especialmente aquellos de alto rendimiento gráfico. Aplicaciones con un uso intenso del GPS (rutas en mapas). Aplicaciones de uso intenso de la cámara como las de realidad aumentada.

En caso de que el iPhone se caliente a un puno tal que nos salga un aviso de temperatura, no nos va a permitir usarlo hasta que se enfríe un poco. En sí, estos dispositivos son capaces de regular su “clima interno” y su rendimiento. Esto se debe a que cuando el chip detecta el clima extremo, baja su funcionalidad y otras capacidades extra como el desactivar mapa, para poder estabilizarse. Otra cosa a tomar en cuenta es colocar el equipo en un ventilador que disipe el calor. Estos ya han ganado popularidad por su pequeño tamaño y versátil uso. Aunque también hay marcas especializadas dedicadas para el gaming que venden este tipo de aditamentos porque los equipos han reportado temperaturas de hasta 40° C.

