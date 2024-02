Las empresas tecnológicas más importantes del mundo

Nunca reparamos en ello, pero, sin dudas, las empresas tecnológicas más destacadas, forman parte importante de nuestra rutina diaria. Los dispositivos con los que trabajamos, nos informamos y nos entretenemos, responden a sus servicios y se ajustan a los imparables adelantos que nos permiten desempeñarnos con eficiencia y optimizar tiempos.

Las empresas tecnológicas son las que producen Hardware, Software, Internet y fabrican equipos para comunicarse. Son incomparables aliadas y colaboradoras de nuestro devenir diario y no dejan de crecer y de innovar; por ejemplo, solo en Estados Unidos hay más de 500.000.

¿Software y Hardware?

Muchas veces los confundimos, y, aunque sabemos que son indispensables para nuestros dispositivos, seguramente, nunca nos pusimos a pensar, realmente, en la gran relevancia que tienen y en lo importante que es saber de qué se tratan, especialmente para reparar algún que otro inconveniente.

Multi propósitos

Tanto uno como el otro tienen como propósito permitir el buen funcionamiento de los equipos y nos permiten interactuar con las redes, con las informaciones de Google y con los adelantos tecnológicos que no dejan de sorprendernos, gratamente, casi a diario.

Software

Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que se usan para que funcione un dispositivo inteligente.

Hardware

Es la parte física de los dispositivos, lo que podemos tocar, y, en todo caso, mejorar o cambiar.

El Software y el Hardware, nos permiten, hoy por hoy, acceder a los beneficios de utilizar dispositivos cada vez más completos y portables como es el caso de las tabletas. Una Samsung Galaxy s8 es fiel ejemplo de ello.

Cambios de hábitos en todo sentido

Seguramente, sin la intervención de cada una de estas empresas y sus productos de alta gama, sería imposible haber logrado un cambio de hábitos tanto en el trabajo como en los ratos de ocio. Por estos días, por ejemplo, especialmente en el rubro laboral y estudiantil, las tabletas han cobrado gran protagonismo debido a su portabilidad y sus funciones cada vez más completas. La Galaxy Tab s8, debido a sus excelentes funciones, es uno de los productos más requeridos y recomendados

Galaxy Samsung Tab S8

Se trata de una tableta gama alta con sistema Android y pantalla FHD de 11 pulgadas con refresco de 120 HZ. El procesador Snapdragon 8Ge 1 de Qualcomn, acompañado de 8GB o 12GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 128GB a 256GB, hace de la Galaxy Tab S8, una de las mejores y más rápidas tabletas para tener en cuenta.

Una tableta todo terreno

Versátil y portable, la Galaxy Tab S8, con cámara frontal de12MP, sensor de huella dactilar y conexión WiFi 6, es ideal para tareas diarias. Puede, además, incorporar el lápiz óptico para destacar, dibujar y escribir.

Las 11 empresas más importantes

Nada sería posible sin el trabajo de estas empresas para innovar y lanzar productos y servicios cada vez más completos. Conociendo un poco más de nuestras inefables colaboradoras, podemos afirmar, que, el ranking más importante del último año, 2023, el volumen de ingresos indica como líderes absolutos a Samsung y Apple. Sin embargo, la lista es un poco más extensa y aseguramos que fluctúa.

Apple

Nada más reconocible que la manzana de la firma especialista en electrónica y servicios on line. Fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne en 1976, el gigante norteamericano con sede central en California, no ha dejado de expandirse (su sede europea queda en Irlanda). Actualmente, cuenta con más de 165.000 empleados y sus productos más emblemáticos, el IPhone, el IPad y el Apple watch, son testimonio de su excelente tecnología y de su gran prestigio y eximia calidad.

Amazon

Corporación de Estados Unidos, se dedica al comercio electrónico y a los servicios de computación en la nube. Es una de las primeras grandes compañías en vender por medio de Internet. Uno de sus productos más conocidos es Alexa, asistente virtual con el que se puede interactuar mediante altavoces inteligentes.

Alphabet Inc

Fundada en el año 2015, tras la reestructuración que sufrió Google, la empresa californiana se convirtió en la empresa matriz de las firmas que ésta engloba. Sus productos más populares son Android, YouTube y Google; pero también incluye productos y servicios referentes a la biotecnología, la salud, las telecomunicaciones y la domótica. Multinacional, hoy cuenta con aproximadamente 187.000 empleados y con nuestra convicción de pensar que sería prácticamente imposible vivir sin su intervención.

Microsoft

Fundada por Bill Gates junto a su amigo Paul Allen, en 1975, el gigante estadounidense con sede en Washington, cuenta en la actualidad con 221.000 empleados y produce electrónica de consumo y Software informático. Creadores del Microsoft Office, también producen Linkedin, Skype y Gittlub y desarrollaron la consola doméstica de videojuegos Xbox.

Microsoft office

Indispensable para las tareas ofimáticas, permite optimizar y automatizar actividades. Es inevitable pensar cómo sería trabajar sin esta increíble herramienta que nos proporciona, por ejemplo, las indispensables hojas de cálculo.

Samsung Group

El gigante surcoreano, actualmente, contabiliza más de 350.000 empleados diseminados por el mundo y le sigue de cerca los pasos de la firma de la manzana, logrando que se dude entre comprar un celular Samsung Galaxy o un Iphone.

Entre sus celulares más vendidos estan Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e, Galaxy A34, entre otros.

De la misma manera que ocurre con las tabletas. La Samsung Galaxy Tab s8 o sus versiones anteriores Samsung tab S7 y la Samsung S6 Lite, por ejemplo, compiten con los modelos de IPad sin quedarse atrás.

Tencet Holdings

Otro gigante chino que no para de crecer. Fundado hace más de 25 años, el holding también posee Tencet Music y Tencet Games, una de las mayores empresas de videojuegos.

Meta Plataforms

Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger son sus productos más populares, los que, sin ningún tipo de dudas, de la mano de los teléfonos inteligentes, revolucionaron la manera de comunicarse y hasta podría decirse, de relacionarse (hoy no hay excusas; no se comunica quien no quiere).

Algo de historia

La historia cuenta que Mark Zuckerberg creó Facebook en 2004 con la intención de conectar a los estudiantes de Harvard. Seguramente no pensó que, en menos de dos años, en medio de un éxito arrollador, se abriría al público y que en 2010 tendría más de 400 millones de usuarios.

En 2021, Facebook Inc pasó a llamarse Meta Plataforms.

Salesforce

Es una plataforma creada con la intención de relacionar empresas y clientes. Fundada en 1999 en California, ofrece un Software que ayuda al éxito de las gestiones y está posicionada como empresa número uno dentro de su especialidad.

Adobe

Fundada en 1982, cuenta actualmente con más de 26.000 empleados. Es también una empresa de Software estadounidense que ofrece herramientas creativas, soluciones de marketing y gestión de documentación.

Intel

Creada en el año 1968, con sede central en California, se la considera el mayor fabricante del mundo de circuitos integrados. Intel nos facilita la rapidez de las tareas ya que es la creadora de la serie de procesadores x86, encontrados en la mayoría de las computadoras personales; y, ya sabemos, las funciones que cumple un procesador tienen mucho que ver con la velocidad.

IBM

Fundada en 1911 y pionera de las fotocopiadoras que en un tiempo fueron tan útiles para trabajos de oficina, hoy se adentra en nuestras vidas fabricando y comercializando Software y Hardware para ordenadores.

Conclusiones

Los dispositivos electrónicos, que han cambiado nuestra rutina, de nada servirían sin la intervención de las grandes empresas tecnológicas que desarrollan, día a día, nuevos recursos que nos permiten optimizar el tiempo y disfrutar del ocio.