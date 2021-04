Las chicas bien no van a estar haciendo destrozos: Ricardo Franco

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El candidato del Partido Libre de Aguascalientes (PLA) a la alcaldía del municipio de capital, Ricardo Franco, manifestó su postura respecto al feminismo y el aborto, temas que han sido polémicos dentro del ámbito político en la entidad.

En conferencia de prensa, cuando fue cuestionado sobre los distintos problemas que afectan a las comunidades de la ciudad, el abanderado del PLA dijo estar en contra del aborto.

“Estoy en contra del aborto, no puedo concebir que haya gente tan cruel para poder matar a un niño, respeto la opinión de los demás pero si no quieres, cuídate”, dijo.

En el mismo espacio se le cuestionó su opinión respecto a la manifestación que se dio el 8 de marzo en la Exedra, cuando grupos feministas, policías estatales y municipales tuvieron un acercamiento violento y que dejó como saldo varias personas detenidas y daños en distintos recintos.

“Creo que si estuvieran estratégicamente bien planeados, no habría tanta violencia, el destruir un monumento, el pintar bardas y cosas así, violencia genera más violencia, y si no eres coherente con lo que dices entonces no pidas respeto, porque eso origina más”.

Al concluir con su respuesta, el candidato del Libre de Aguascalientes, apuntó que las manifestaciones feministas están conformadas por grupos pagados por parte de la oposición que buscan alterar a los gobiernos en turno.

“Además son grupos pagados, es sabido. Las chicas bien, que son feministas, no van a estar haciendo destrozos, las que están tapadas y ya sabes, yo sé que es gente pagada, es gente pagada por grupos opositores que les gusta alterar al gobierno que está”, finalizó.