Las Centellas no fallan y vuelven a perder, esta vez con Tigres femenil

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Equipo de Aguascalientes recibió en el Estadio Victoria a la oncena de Tigres. El

partido finalizó con victoria para la visita por marcador de 1-4.

El profesor Jorge Gómez mandó de inicio a Valeria Martínez; Lesly González,

Anapaola González, Diana Anguiano, Karen de León, Sahiry Cruz; Lucía Muñoz,

Regina Hernández, Dayán Fuentes, Saira López; Samantha Calvillo.

Por parte de las visitantes, la profesora Carmelina Moscato alineó a Aurora

Santiago; Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Cristina Ferral, Natalia Villareal; Nancy

Antonio, Liliana Mercado, Belén Cruz, Lizeth Contreras; Stephany Mayor y Deyri

Ramírez.

La escuadra de Aguascalientes tuvo una primera mitad muy buena, resaltando el

orden defensivo, la posesión de la pelota y la reconversión ofensiva. De aplaudir los

recorridos defensivos de las dirigidas por Jorge Gómez, quienes de manera muy

puntual cerraron los espacios evitando que las de Tigres tuvieran oportunidad de

generar su futbol, al mismo tiempo que estuvieron presionando de forma muy

intensa provocando la desesperación del rival, que no podían pasar la barrera

necaxista. El ataque por su parte estuvo bien encaminado, buscando la aparición

de Samantha Calvillo, quien con mucha garra luchó todas las pelotas. Para el minuto

18’, aparecería el gol de las Centellas por parte de Lucía Muñoz, que, tras un disparo

de larga distancia desde el costado derecho, terminaría por vencer a la arquera rival

y anotar el primero del partido. Luego del gol, las visitantes buscaron revertir la

situación, sin embargo, la gran labor defensiva de las Centellas evitó que los

acercamientos visitantes surtieran efecto; la arquera Valeria Martínez, aunque poco

exigida, supo atajar de buena forma en las ocasiones que fue requerida y así

mantener su meta sin gol. Cerca del final de la primera parte, el ataque visitante

surtiría efecto y en cuestión de minutos lograrían darle vuelta al marcador, con las

anotaciones de Nancy Antonio al 43’ y Belén Cruz al 44’. La primera mitad cerraría

con marcador en favor de las de Tigres por 1-2.

En la segunda mitad, las visitantes se apoderaron de la pelota, imponiendo el ritmo

del partido, dominando en la mayoría de los sectores del terreno de juego y teniendo

las llegadas de gol más claras. Para el minuto 55’, el profesor Jorge mandaría su

primera modificación con el ingreso de Karen Reyes. El cambio dio frescura a las

necaxistas, sin embargo, el dominio visitante no disminuyó y minutos más tarde

logarían poner el tercero en el marcador tras el remate de Mia Fishel. La reacción

de las de Aguascalientes no lograba aparecer, por lo que el estratega se vio en la

necesidad de mover nuevamente su cuadro, dándole oportunidad a Wendy

Regalado. La desesperación se comenzó a hacer presente en el cuadro de

Aguascalientes, que, a pesar del gran esfuerzo en el terreno de juego, no podían

verlo reflejado en el marcador. Ya en el minuto 84’, el banquillo local daría

oportunidad a Ximena D’acosta de ingresar al encuentro, siendo ésta la última

modificación. En el tiempo agregado, las visitantes tendrían una última oportunidad

de acrecentar su ventaja; Stephany Mayor fue la encargada de anotar. Tras algunos

minutos, el silbatazo de la central llegaría indicando el final del partido, en donde las

de Tigres se quedarían con la victoria por marcador de 1-4