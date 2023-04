‘Las bonitas también trabajan’, afirma modelo y taquera quién se volvió viral

Redacción

México.- “Las bonitas también sabemos trabajar”, esta frase se volvió viral luego de que una modelo demostrara a través de sus redes sociales que no por ser bonita no trabajas. Yesenia Noriega es una modelo y taquera de León, Guanajuato, y quien recientemente en su cuenta de TikTok compartió cómo prepara tacos. Yesenia también es edecán para Oxxo y Megacable, además de haber participado en la Feria de León. Pero esto no es lo único a lo que ella se dedica, normalmente también comparte sus rutinas en el gym.

Yesenia está orgullosa de ser taquera, por lo que con hashtags como: #ladybirria y #emprendedoraslatinas compartió en cómo hace tacos a través de TikTok. Este video ya tiene más de 260 mil me gusta y más de 2.4 millones de reproducciones.

*Información de Merca2.0.