Las adicciones ahogan a Aguascalientes: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El descubrimiento de un laboratorio en Aguascalientes para la fabricación cristal deja a la vista el avance de la problemática del crimen organizado en nuestro estado, reconoció el diputado panista Luis Enrique García López, secretario de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso local.

“Evidentemente aquí en Aguascalientes somos una ciudad donde los problemas nos están empezando a alcanzar. La drogadicción que antes la veíamos muy lejana, ahora es una realidad aquí”, comentó el legislador en entrevista.

El miércoles último, policías estatales confirmaron el hallazgo de un laboratorio dedicado a la fabricación de estupefacientes, principalmente cristal, el cual fue localizado en una zona perteneciente al territorio de la ciudad capital.

García López hizo hincapié en continuar apostando al refuerzo de las campañas de prevención entre la sociedad, así como no dejar de descuidar el trabajo que desarrollan las corporaciones de seguridad de la entidad.

“Creo que tenemos que seguir con una dinámica preventiva y no reactiva. Le tenemos que seguir apostando a los cuerpos policiacos, sobre todo a las direcciones de prevención del delito que se sigan fortaleciendo con los jóvenes del no consumo, pues este tipo de problemáticas no solo detonan en la delincuencia, sino en cuanto a la salud”, reiteró el diputado panista.