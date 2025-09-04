Lanzan registro para Beca Rita Cetina dirigida a estudiantes de secundaria

Redacción

El Gobierno de México abrió nuevamente el programa de apoyos económicos, la Beca Rita Cetina, dirigida exclusivamente a alumnos de secundaria de nuevo ingreso en escuelas públicas.

El registro arrancará el próximo 15 de septiembre, cuando miles de familias podrán solicitar el apoyo que busca reducir el abandono escolar en este nivel educativo.

Para realizar la solicitud en línea, los padres o tutores deberán contar con su CURP y el del alumno, número de celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Además, los aspirantes deberán estar inscritos en el ciclo escolar 2024-2025 en una secundaria pública.