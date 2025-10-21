 Lanzan el juego “Mi Primer Puesto de Tacos”

Redacción

Ciudad de México.-En México, los tacos no solo son un platillo, sino parte del corazón cultural del país. Gustan a chicos y grandes, y ahora esa pasión llega en forma de juego con “Mi Primer Puesto de Tacos”, el nuevo lanzamiento de Mi Alegría que ha despertado emoción, y mucha nostalgia, entre los adultos.

El video compartido por la marca en redes sociales se volvió viral, sobre todo entre quienes crecieron con sus juguetes clásicos, recordando los días de infancia en los que bastaba un juego para crear mundos enteros.

“Mi Primer Puesto de Tacos”

Como todos los productos de Mi Alegría, este set busca recrear una experiencia realista y divertida. Incluye tortillas, salsas, ingredientes de fantasía, platos, utensilios y hasta una guía ilustrada con recetas para preparar tacos únicos y creativos.

Lo mejor es que no solo se trata de hacerlos, sino de convertirlos en llaveros, permitiendo que los niños lleven su creación a todas partes. ¡La diversión no se acaba cuando termina el juego!

¿Qué contiene el juego?

Además de los instructivos para armar el puesto y crear los llaveros, el set incluye una gran variedad de accesorios que harán sentir a los pequeños como verdaderos taqueros:

4 botes con masita para moldear (15 g c/u)

1 vaso medidor

8 platos

6 refrescos

2 platos de metal

4 sillas

2 huacales de madera

2 huacales de plástico

2 hojas con estampas

1 frasco con resina parte “A” (40 ml)

1 frasco con resina parte “B” (40 ml)

2 bolsas con simulación de salsa (3 g c/u)

2 tapas gotero

1 pinzas

2 palillos de madera

8 cadenas, argollas y aros para llavero

1 tira de luces LED

1 mini tabla de cortar

1 mini cuchillo taquero

1 cubeta

1 brocha

1 esténcil de letras

1 mini cocina (12 piezas)

Bolsas con ingredientes de juguete (limones, carne, pastor, pepinos, aguacate, piña, papas, nopales)

2 hojas con diseño de taquería para armar.

Precio de “Mi Primer Puesto de Tacos”

Si ya te dieron ganas de tenerlo, el precio de “Mi Primer Puesto de Tacos” en el sitio oficial de Mi Alegría es de 849 pesos.

Por ahora, el producto no está disponible en tiendas en línea de supermercados, pero se espera que llegue pronto a más plataformas de venta.

Historia de la Fábrica Mi Alegría

Mi Alegría es una marca 100% mexicana, fundada por Ángel Algara de Azcué. La inspiración surgió de un momento familiar, cuando observó a su nieta jugar con el maquillaje de su madre.

En 1937 comenzó a comercializar cosméticos seguros para niñas, y para 1956 formalizó la empresa Mi Alegría, que desde hace más de 90 años sigue despertando la curiosidad, la creatividad y los recuerdos de generaciones enteras.

Mi Alegría: qué fomenta

Cada juego de Mi Alegría está diseñado para que los niños descubran el mundo a través de la diversión. Sus productos abarcan áreas como ciencia, mini chef, moda y belleza, arte y manualidades, deportes, destreza y construcción.

Si te gustaría compartir con tus hijos el amor por la cultura mexicana, “Mi Primer Puesto de Tacos” es una excelente opción para hacerlo.

Ya sea para enseñarles, jugar juntos o simplemente coleccionar los divertidos llaveros de tacos, este juego es una invitación a disfrutar, imaginar y saborear la creatividad… taco a taco.

