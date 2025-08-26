Lanzan convocatoria para Reina de la Revolución 2025 en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- El Municipio de Pabellón de Arteaga convocó a jóvenes de la localidad a participar en el certamen para elegir a la Reina de la Revolución 2025, una de las tradiciones más representativas del municipio.

La administración municipal informó que el casting se realizará el próximo 5 de septiembre a las 17:00 horas en el Teatro Bicentenario, donde las aspirantes podrán mostrar sus cualidades para convertirse en la nueva representante de las festividades revolucionarias.

“¡Tú puedes ser la próxima Reina de la Revolución 2025!”, se destacó en la invitación difundida por el área de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento.

De acuerdo con la convocatoria, las interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos y acudir de manera puntual al recinto, donde se evaluarán aspectos como desenvolvimiento escénico, seguridad y conocimiento de la tradición.