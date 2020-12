Lanzan convocatoria para formar parte de la Policía Estatal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) abrió el proceso de selección para incorporar a mujeres y hombres a las filas de esta corporación como Policías Preventivos Estatales. La convocatoria va dirigida a jóvenes con vocación de servicio, disciplinados, comprometidos con su trabajo y con la sociedad de Aguascalientes.

Así lo informó el titular de la SSPE, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien además aseguró que con esta convocatoria, se fortalecerá el estado de fuerza policial en Aguascalientes.

Agregó, que se buscan mexicanas y mexicanos de entre 19 y 33 años de edad y que hayan concluido la educación media superior.

Sánchez Mendoza señaló que otros de los requisitos son: tener una estatura mínima de 1.60 metros para mujeres y 1.65 metros en el caso de hombres; deberán tener una buena salud física y mental; saber conducir vehículo automotor en modo estándar y automático, además de contar con licencia de conducir vigente; en caso de los varones tener acreditado el Servicio Militar Nacional.

Los postulantes no deben tener tatuajes visibles con la portación del uniforme policial, ni expansiones en las orejas; no consumir sustancias psicotrópicas o estupefacientes; no estar sujetos a algún proceso penal y aprobar los procesos de evaluación y control de confianza.

El titular de la corporación informó que una vez aprobado el proceso de evaluación y confianza, los seleccionados serán cadetes y deberán aprobar la capacitación por parte del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) durante el cual recibirán una beca.

Una vez que concluyan su formación inicial, se integrarán a las filas de la Policía Estatal y recibirán un sueldo mensual inicial bruto de 17 mil 723 pesos, seguro de accidentes, atención médica en el IMSS, préstamos por parte del ISSSSPEA, estímulos y oportunidades de crecimiento, aunado a prestaciones superiores a las de la ley.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 449 910-20-55 extensiones 6635 y 6606; o bien pueden acudir a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ubicadas sobre la Avenida Aguascalientes S/N, ex Ejido Ojocaliente,

De igual forma, las y los interesados pueden consultar las redes sociales de la SSPE, en Facebook: @SecretariaDeSeguridadPublicaAgs y en Twitter: @SSPEags.