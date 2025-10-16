Lanza Shimano los frenos Deore XT M8220 con máxima potencia y control

Redacción
Shimano amplía su catálogo de componentes para montaña con el lanzamiento del kit de frenos hidráulicos Deore XT M8220, un sistema de alto rendimiento diseñado para ofrecer mayor potencia, respuesta inmediata y control absoluto en disciplinas exigentes como el Trail, Enduro y All Mountain.
El nuevo modelo incorpora una pinza de cuatro pistones cerámicos, capaces de mejorar la gestión del calor y mantener un frenado estable incluso en descensos prolongados. Su maneta ergonómica y antideslizante permite ajustar el alcance sin herramientas y regular el recorrido libre, adaptándose al tacto de cada ciclista.
El conjunto incluye el latiguillo SM-BH90-SBLS y un bote de aceite mineral Shimano, listo para su instalación. El sistema promete una modulación progresiva que transmite solidez y confianza en cada frenada, una característica distintiva de la gama Deore XT.
Entre las innovaciones más destacadas, el M8220 incorpora las tecnologías Ice Tech, con pastillas de freno que disipan mejor el calor gracias a sus aletas refrigerantes, y Servo Wave Action, que reduce el recorrido de la maneta para lograr un contacto más rápido con las pastillas. Además, el sistema One Way Bleeding simplifica el mantenimiento al facilitar un purgado rápido y limpio.
Para un desempeño óptimo, Shimano recomienda usar las pastillas H03A (resina con aletas) o H03C (metálica con aletas), junto con los discos RT-MT900 o RT-MT800, que garantizan una frenada potente y consistente bajo cualquier condición.
Con un precio de 371.99 euros, el kit Deore XT M8220 está disponible en tiendas especializadas como Decathlon. Shimano lo presenta como una opción equilibrada entre potencia, fiabilidad y facilidad de mantenimiento, ideal para ciclistas de montaña que buscan el máximo control sin comprometer la durabilidad.