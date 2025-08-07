Lanza OpenAI el nuevo modelo de ChatGPT, el GPT-5

Redacción

OpenAI lanzó este jueves su nuevo modelo de inteligencia artificial, GPT-5, el más avanzado hasta la fecha y motor del popular chatbot ChatGPT, que ahora estará disponible para sus más de 700 millones de usuarios en todo el mundo.

La nueva versión llega en un momento clave para la industria tecnológica, cuando las expectativas en torno a la inteligencia artificial generativa son tan altas como las inversiones que se requieren para sostenerla.

Empresas como Alphabet, Meta, Amazon y Microsoft —esta última respaldando financieramente a OpenAI— han elevado su gasto de capital a niveles sin precedentes, con una proyección conjunta de casi 400 mil millones de dólares durante este año fiscal, destinados en gran parte a centros de datos para IA.

Pese al entusiasmo por los avances, persiste una interrogante en el sector: ¿podrá OpenAI mantener el ritmo de innovación suficiente para atraer a usuarios empresariales y justificar esas sumas multimillonarias?

“Hasta ahora, el gasto empresarial en IA ha sido bastante débil, mientras que el gasto de los consumidores ha sido bastante robusto porque a la gente le encanta chatear con ChatGPT”, señaló el economista Noah Smith. “Pero el gasto de los consumidores en IA no va a ser ni de lejos suficiente para justificar todo el dinero que se está gastando en centros de datos de IA”, advirtió.

Con GPT-5, OpenAI busca posicionarse nuevamente como punta de lanza en el desarrollo de tecnologías que transformen sectores enteros, desde el entretenimiento hasta las finanzas, pasando por la educación, la salud y la productividad corporativa.

La expectativa es que esta nueva generación de modelos ofrezca mayor precisión, razonamiento más sofisticado, y una integración más fluida en entornos profesionales.