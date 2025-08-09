Lanza Municipio campaña para donación de medicamentos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de apoyar a personas de escasos recursos que no tienen acceso a seguridad social y medicamentos, el Municipio de Aguascalientes a traves de la Coordinación General de Salud y la Comisión Permanente de Salud y Rastros lanza la campaña de donación de medicamentos.

La ciudadanía puede apoyar llevando medicamentos sin abrir y que no estén caducados (que tengan al menos 3 meses de vigencia de vencimiento), a partir del lunes 11 y hasta el viernes 29 de agosto del presente año.

Los puntos de acopio son los siguientes:

Coordinación General de Salud, en Calle Constitución #137 Barrio de la Purísima. De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Local 3 del Centro de Atención Municipal (CAM), en Av. Adolfo López Mateos Pte. #214 Zona Centro. De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Mesa de la Coordinación General de Salud en el Miércoles Ciudadano en Palacio Municipal, en Plaza Patria s/n Zona Centro. Miércoles, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La regidora presidenta de la Comisión de Salud y Rastros en el Ayuntamiento de Aguascalientes, e impulsora de esta campaña Myrna Fabiola Valdivia López, mencionó que con esta acción otros pacientes podrán mejorar su estado de salud.

Por su parte, la coordinadora general de Salud, María Teresa Rendón Esquivel, indicó que se impulsan estos esquemas para apoyar a personas que necesiten llevar un tratamiento médico.

Refirieron que al terminar la recopilación de medicamentos, estos serán clasificados y donados a distintas asociaciones.

Para pedir mayores informes sobre la campaña está disponible el número telefónico 49 18 30 69, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.