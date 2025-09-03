Lanza Gobierno Café Bienestar soluble

Redacción

El Gobierno federal presentó este miércoles Café Bienestar, un producto 100 por ciento soluble que será distribuido en las tiendas oficiales a precios accesibles y que, según autoridades, garantiza pureza y apoyo directo a pequeños productores.

María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, informó que el café se ofrecerá en frascos de 50 gramos a 35 pesos, de 90 gramos a 65 pesos y de 205 gramos a 110 pesos.

“Sí quisiera comentarles por qué hacemos el café soluble, porque el 84 por ciento de las familias mexicanas prefieren el café soluble, por eso es que estamos haciendo el café también soluble”, explicó la funcionaria durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Albores destacó que, a diferencia de la norma mexicana que permite hasta 30 por ciento de sustitutos en el frasco, Café Bienestar es totalmente puro. “No tiene aditivos ni colorantes, libre de saborizantes, libre de colorantes y su único ingrediente es el café”, afirmó.

Actualmente, el programa involucra a 6 mil 646 pequeños productores de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, de los cuales 55 por ciento proviene de la Montaña guerrerense. Se han acopiado más de 913 toneladas de café, con una inversión social de 59.4 millones de pesos.

En esa región, precisó, seis de cada diez cafeticultores participantes son mujeres. “Para nosotros es muy significativo, saber que estamos trabajando con pueblos originarios, con mixes, mixtecos, nahuas, otomíes”, señaló.

Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el programa tiene impacto en 16 mil hectáreas cafetaleras de Guerrero, lo que representa 40 por ciento de la superficie total del estado. Solo ahí se han destinado 33 millones de pesos en beneficio de comunidades mixtecas y tlapanecas.

El proyecto cuenta con 14 centros de acopio y ocho puntos móviles que atienden a 465 localidades en 72 municipios.

Aunque por ahora la producción se realiza en instalaciones externas, Albores anunció que se construirá una planta propia para elaborar el café soluble.

La distribución se hará en cuatro etapas. Primero en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Morelos; después en Guerrero, Oaxaca y Veracruz; en una tercera fase llegará al norte y sureste, y finalmente a Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.