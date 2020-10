Landín a Heder: “refleja su ignorancia criticar fideicomisos”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Completa opacidad del gobierno para la eliminación de los fideicomisos federales, manifestó la diputada local por el PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, quien señaló que Aguascalientes se verá particularmente afectado.

“Bajo el argumento de la falta de transparencia, generan el ejercicio más opaco y de mayor posibilidad de corrupción que ha habido en la historia de México. Aguascalientes perderá decenas de millones de pesos”, indicó la también presidenta de la comisión de Ciencia en el Congreso.

Landín Olivares mencionó que en el caso de la entidad afectarán de manera particular a ocho centros de investigación que operan en la ciudad, además de la falta de recursos para atención de víctimas de cáncer.

En torno a las críticas del diputado local por Morena, Heder Guzmán, quien había afirmado que los fideicomisos eran producto del amiguismo y que en lo personal no conocía algún beneficiado de los mismos, Landín arremetió: “si el diputado no conoce a nadie no es más que el reflejo de la ignorancia. Es muy grave decirle corrupto o mentiroso a cada una de las personas que han sido víctimas o quienes tienen años buscando a un hijo”.

– ¿Es sospechoso que esto pase previo del proceso electoral?

– Nada de sospechoso. Es burdo y claro.

El Congreso de la Unión aprobó por mayoría la eliminación de diversos fideicomisos federales en temas de ciencia, ciencia, deportes, entre otros.