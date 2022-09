Lamentar PRD falta de tiempo para llamar a glosa en informe de gobierno por cambio de gestión

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La entrega del último informe del Poder Ejecutivo a días de concluir la gestión impedirá que el Legislativo analice a profundidad el documento y darse la comparecencia de funcionarios, señaló Emmanuel Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso.

“Éste último informe, para nosotros desde la cámara, ha sido un poco más complejo porque aunque hemos tenido acercamientos en forma económica con algunos secretarios, no conocemos el contenido real del informe. Además no tendremos tiempo de evaluarlo como se haría en otros años y llamar a secretarios, por lo que no va a haber glosa de informe”, explicó.

El gobernador panista Martín Orozco entregó personalmente su sexto y último informe de gobierno al Congreso, el jueves último. La también blanquiazul Teresa Jiménez relevará a Orozco en el cargo a partir del próximo 1 de octubre.

Sánchez Nájera abundó que debido a esta imposibilidad en darle un seguimiento al informe del Ejecutivo, el Congreso deberá darle continuidad a lo que se considere que de alguna está hecho de forma correcta y buscar en qué se debe mejorar como el aspecto de seguridad.

“Dentro del tema de la seguridad pública, si bien no son los resultados que todos quisiéramos, tampoco se ha caído en la ingobernabilidad que se vive en otros estados y eso debe de reconocerse”, agregó el legislador del Sol Azteca.