Lamentan muerte de Sam Rivers, bajista y cofundador de Limp Bizkit

Sam Rivers, bajista, corista y uno de los miembros fundadores de la banda estadounidense Limp Bizkit, murió a los 48 años, informó la agrupación a través de un mensaje en sus redes sociales el 18 de octubre.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia… Su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”, escribieron Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal al despedirse del músico.

Rivers fue un pilar en la historia del nu metal junto a Durst, contribuyendo a consolidar el sonido característico de Limp Bizkit desde su formación en 1994 en Jacksonville, Florida. La banda ha vendido alrededor de 40 millones de álbumes a nivel mundial y es reconocida por discos como Three Dollar Bill, Y’all (1997) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, que alcanzó disco de oro en Francia.

El bajista padeció en los últimos años diversos problemas de salud, incluyendo afecciones hepáticas y cáncer, aunque no se ha confirmado que estas enfermedades hayan sido la causa de su fallecimiento. Rivers había abandonado la banda en 2015, pero regresó en 2018 y participó en su más reciente disco, Still Sucks (2021).

La despedida de los integrantes resaltó la influencia de Rivers tanto en la música como en la vida del grupo: “Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme… Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”.