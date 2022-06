Lamentan abogados baja participación ciudadana en comicios del domingo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El asesor Constitucionalista de la Federación de Abogados de Aguascalientes, Gregorio Zamarripa Delgado, lamentó la baja participación ciudadana en las pasadas elecciones a gobernador del estado que apenas alcanzó un 45 por ciento.

Acto seguido expuso que aún con este bajo porcentaje la elección es legítima en donde las personas tienen el derecho de de ir a votar o no.

“En el caso de los que no acudieron a las urnas están consintiendo que una minería decida por ellos, entonces aún habiendo tres votos la elección es válida de acuerdo a nuestro sistema”, explicó.

Más adelante refirió a una serie de factores que influyeron para que la población no se reflejará en las urnas, entre ellas el hecho de venir de votaciones para alcaldes y diputados y luego una consulta del presidente, generando hartazgo.

Al concluir el también exdiputado local sostuvo que una vez empatados los procesos de presidente, gobernador y alcaldes en el estado, habrá una mayor participación ciudadana por el interés que generará en una sola exposición votar por una serie de cargos de interés.