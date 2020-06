Lamenta PRI falta de equidad para elección de integrantes del ITEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De nueva cuenta hubo quejas de diputadas del Congreso de Aguascalientes por la falta de equidad de género en torno a elecciones en manos del Legislativo, debido a la falta de perfiles de mujeres.

En la sesión ordinaria de este jueves fue la diputada del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, cuestionó que para la elección de consejeros para integrar el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), los únicos perfiles fueran de varones.

“Con enorme preocupación veo que no recibimos un solo registro de mujeres que estén buscando el cargo. Eso implica que no estamos promoviendo y que no estamos garantizando el cumplimiento de lo que estamos obligados”, puntualizó la priista durante la sesión del pleno.

Landín Olivares señaló que la Junta de Coordinación Política del Legislativo debió promover en mayor medida esta convocatoria. “La respuesta de que no hubo mujeres que se inscribieran no es suficiente, ni válida. Debió promoverse que hubiera registros de manera paritaria”.

A finales del mes pasado, Natzielly Rodríguez Calzada, diputada por Morena, lamentó falta de equidad de género en la lista final de aspirantes para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes.

En la sesión de este jueves, el presidente de la Jucopo, el panista Guillermo Alaniz de León, explicó que la convocatoria fue para tres vacantes y sólo hubo registro de dos varones. Por lo cual propuso a Landín que la siguiente convocatoria deberá ser exclusivamente para mujeres.

Cabe mencionar que fueron elegidos para el consejo consultivo del ITEA, Salvador Vázquez Caudillo y Raúl Guillermo Abrego Terroba.