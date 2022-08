Lamenta ‘Paquín’ suspensión de corridas de toros en Zacatecas y exige respeto a los taurinos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Espera el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, ‘Paquín’, que en el estado no alcancen decisiones unilaterales como la suspensión de las corridas de toros, como ocurrió en la víspera de su feria a Zacatecas.

Como aficionado, secretario de turismo y presidente de la feria número uno de México, exigió respeto a todos aquellos que gustan de la fiesta brava de parte de los detractores.

“Más que como funcionario como aficionado te digo que es lamentable que se estén dando este tipo de acciones y que los jueces estén suspendiendo las corridas de toros que son toda una tradición y que no vean que en toda esta fiesta se le da al animal una muerte digna”, expuso.

Posteriormente el funcionario estatal consideró que una determinación de tal magnitud en Aguascalientes terminaría con parte de esencia, identidad y patrimonio de la Feria Nacional de San Marcos, misma que si bien no desaparecería, si se mermaría en el nivel que ha alcanzado la máxima fiesta de Aguascalientes.