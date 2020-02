Lamenta PAN cerrazón de AMLO en temas de salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, Gustavo Báez Leos, lamentó la cerrazón del presidente de la República, al desechar la propuesta de mejora del sistema de salud que le plantearon los gobernadores panistas.

“El presidente echó abajo los acuerdos que se habían logrado con su equipo tanto con la Secretaría de Salud como con el propio INSABI, lo cual refleja el desorden que prevalece en el gobierno Morenista. Se tomó una decisión político-electoral, en lugar de una política pública de Estado”, agregó.

Báez Leos dijo que estos hechos confirman el talante autoritario de un gobierno, en el que por criterios ideológicos y políticos un solo hombre decide todo, que busca siempre imponer su punto de vista, porque cree que basta con su voluntad para que las cosas sucedan.

“El objetivo de nuestros Gobiernos y de Acción Nacional es que no caiga la calidad de los servicios, sino que, por el contrario, mejoren cada día. Pero lamentablemente, una vez más no hay disposición por parte del Ejecutivo para ver la realidad y corregir en el tema más sensible para la sociedad como es la salud”, puntualizó.

Para finalizar, Gustavo Báez Leos felicitó a los gobernadores de Acción Nacional, que lejos de “lavarse las manos” dejando en el abandono a la gente asumieron su responsabilidad frente a la irresponsabilidad del gobierno federal que está colapsando el sistema de salud pública.