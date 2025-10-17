Lamenta KISS muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de la banda

Redacción

El rock perdió a una de sus leyendas. Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de KISS, murió a los 74 años tras varias semanas hospitalizado por una hemorragia cerebral.

La banda confirmó la noticia a través de sus redes sociales y lamentó profundamente la pérdida de quien fuera una figura clave en su historia. “Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un miembro esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos más importantes de la historia de la banda. Es y siempre será parte del legado de KISS. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos sus seres queridos, incluyendo a nuestros fans de todo el mundo”, expresó el grupo.

De acuerdo con TMZ, la familia del músico decidió desconectarlo del soporte vital luego de que su salud no mostrara mejoría. La lesión cerebral habría ocurrido a finales de septiembre tras una caída en su estudio.

Su ex compañero Peter Criss, baterista original de KISS, confirmó que estuvo junto a Frehley en sus últimos momentos. “Con el corazón roto y una profunda tristeza, mi hermano Ace Frehley ha fallecido. Murió en paz rodeado de su familia. Mi esposa y yo también lo acompañamos hasta el final. Te quiero, hermano. Como miembro fundador de KISS y durante su carrera en solitario, Ace influyó y conmovió los corazones de millones de personas. Su legado vivirá en la industria musical y en los corazones del KISS Army”, escribió en su sitio web.

Paul Stanley, vocalista y guitarrista del grupo, recordó una anécdota de los inicios de la banda. “Recuerdo que en 1974 estaba en mi habitación del Hyatt on Sunset, en Los Ángeles, y escuché a alguien tocando la guitarra con una intensidad profunda y fogosa en la habitación de al lado. Pensé: ‘¡Ojalá ese tipo estuviera en la banda!’. Miré por el balcón y era Ace. Esta es mi foto favorita de nosotros”, compartió.

Nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en Nueva York, cofundó KISS en 1973 junto a Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Bajo la identidad de “Spaceman”, Frehley fue pieza central del sonido y la imagen del grupo, que revolucionó el rock con su maquillaje kabuki, trajes teatrales y shows explosivos.

En 2014, los cuatro miembros originales fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll, consagrando el legado de KISS y de Ace Frehley como uno de los guitarristas más influyentes de su generación.