Lamenta Gallegos ausencia de mujeres interesadas en presidir el PRI en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada tricolor Margarita Gallegos Soto reiteró su negativa de buscar la dirigencia del PRI Aguascalientes, como se había venido especulando en cuanto a su nombre.

“Como lo he dicho, a mí que me descarten porque yo nunca he dicho que quiero ser. Lo que sí esperamos que mejoren las condiciones del partido y que no lo vean como trampolín para una plurinominal o ver las prerrogativas que quedan. Eso sería muy lamentable como partido”, aseveró.

Por lo pronto, la también ex alcaldesa de San Francisco de los Romo sí lamentó que dentro de los nombres de posibles aspirantes a encabezar el comité directivo estatal, persista una ausencia de candidatas.

“Hay varios personajes que han levantado la mano, algunos que sí me extraña pues no se veían mucho por ahí. Veo ausencia de mujeres, nada más suena Leslie Atilano que levantó la mano por lo que espero que haya muchas más que se sumen”, comentó.

Gallegos Soto descartó pronunciarse en favor de alguno de los posibles aspirantes, “quien llegue, sea hombre o mujer, pero que convoque a la unidad. Las condiciones como partido no son las mejores”.

– ¿Ven condiciones para una dirigencia de unidad?

– Las condiciones las debe generar el delegado del comité nacional, es parte de su función. Creo que ha hecho su trabajo, lento porque precisamente los intereses de los grupos no son los mismos, para no enfrentar y salir unidos.

El pasado sábado 6, Enrique Juárez Ramírez anunció su renuncia como dirigente estatal del PRI que se hizo efectiva a partir del lunes 16. De momento, el ex líder magisterial en Aguascalientes, Herminio Ventura, asumió el cargo de presidente en forma interina.