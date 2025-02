Lamenta activista que quiten árboles nativos en Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La falta de respeto por los árboles nativos y la imposición de especies foráneas siguen siendo un problema ambiental en Aguascalientes, denunció María Guadalupe Castorena Esparza, presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes. La activista lamentó que árboles como el huizache, a pesar de su increíble resiliencia, sean talados constantemente sin ninguna justificación.

Castorena Esparza destacó que el huizache es una especie sumamente adaptable, capaz de germinar en cualquier terreno con un mínimo de humedad. “Apenas se abre la tierra, cualquier pedacito y la semilla brota, y es un huizache”, explicó, al señalar que estos árboles son parte fundamental del ecosistema local y cuentan con un gran valor biocultural.

Sin embargo, su resistencia natural no ha sido suficiente para evitar su eliminación sistemática en diversas zonas del estado. La ambientalista relató un caso concreto en su propia escuela, donde un pequeño huizache ha sido podado en repetidas ocasiones: “Cada vez que crece hasta cierta altura, lo cortan. El pobrecito vuelve a crecer y me lo vuelven a cortar, y otra vez. Ahora ya me dijeron ‘si quieres llévatelo, si quieres que viva’, porque aquí lo van a quitar”, denunció.

Para Castorena Esparza, esta situación refleja un problema más profundo: la falta de conciencia sobre la importancia de preservar los árboles nativos y la obsesión por plantar especies extranjeras. “Somos muy exotistas, traemos árboles que vimos en Japón o en Querétaro porque nos gustaron y queremos tenerlos aquí. Se hacen convenios y traen un montón de árboles, sin considerar que tenemos una belleza única en nuestros árboles nativos”, criticó.

“La semilla reclama su tierra”, concluyó, haciendo un llamado urgente a proteger la flora local antes de que sea demasiado tarde.