Lamar Jackon aprieta a Ravens para conseguir extensión de contrato

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, frenará las negociaciones de su contrato cuando inicie la temporada regular, que será en un mes.

El jugador fue cuestionado sobre si quiere que su contrato esté definido para la Semana 1 de la campaña, a lo que respondió: “Por supuesto”.

Aunque el mariscal de 25 años no dio más detalles sobre las conversaciones contractuales, no sorprende que quiera detenerlas antes de la temporada, ya que es uno de los pocos jugadores destacados que no tiene agente.

Está ingresando a su opción de quinto año, que le dará $23.016 millones esta temporada. Si no se finaliza un acuerdo antes del próximo 7 de marzo, los Ravens tendrían que colocarle la etiqueta de jugador franquicia a Jackson para evitar que se convierta en agente libre sin restricciones.

Desde que es el mariscal de campo, Jackson tiene la cuarta mejor marca de victorias (37), es 11ro en pases de anotación (83) y el primero en yardas terrestres para un mariscal de campo (3,534).

Con información de ESPN