Lalo y Ana andaban ebrios pasándose los altos, pero fueron detenidos

Aguascalientes, Ags.-Durante la madrugada, un vehículo de la marca Hyundai en color blanco, modelo 2010, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, se desplazaba a exceso de velocidad sobre la Avenida de los Maestros, en la colonia López Portillo.

Dicho vehículo ignoraba las luces rojas de los semáforos, motivo por el cual oficiales de la Policía Vial le marcaron el alto.

Al ser retenidos, los tripulantes comenzaron a insultar a los cuerpos de seguridad y al descender de su automóvil, mantuvieron una actitud agresiva.

De inmediato la situación fue controlada y al notar que se encontraban en estado de ebriedad, se llevó a cabo la formal detención de quien dijo llamarse Eduardo “N” de 23 años y Ana Paola “N”.