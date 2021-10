Lalo Mora se dice “apenado” tras denuncia por acoso sexual y pide disculpas

Redacción

Nuevo León.-Famoso cantante pide disculpas y se dice apenado por su comportamiento.

El cantante de regional mexicano Lalo Mora se disculpó después de las fuertes críticas que le hicieron por acosar sexualmente a una fanática que se tomó una foto con él. En entrevista con el programa “Chismorreo” de Multimedios, el artista dijo que se sentía apenado con los medios de comunicación por haber violentado a la mujer, y pidió que hiciera extensiva sus disculpas por lo ocurrido sin mencionar en ningún momento a la mujer que agredió.

“Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado”, declaró Mora al periodista, aunque tampoco hizo alusión alguna a las personas que condenaron sus acciones machistas. La entrevista duró poco tiempo, pues el cantante remarcó que en ese momento estaba grabando un video. “Quiero con toda el alma que me comprendas, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video”, le indicó.

Esta no es la primera ocasión en la que el cantante, realiza tocamientos a una fans sin su consentimiento. Foto: Especial

Sin embargo, usuarios de redes sociales aseguraron que el mensaje del oriundo de Nuevo León no lo disculpa, y mantuvieron la crítica al cantante. “No lo disculpa nada y no vale arrepentimientos se ve muy aprovechado”, escribió en un comentario del video en YouTube la usuaria Elizabeth Pérez.

El exdiputado Pedro Carrizales “El Mijis” denunció en Twitter al cantante por sus actos, y lo nombró “invasor” del cuerpo de las mujeres. “No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. ¿Y si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija? Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la ´castración laboral'”, escribió.

Esta es la segunda ocasión que el mexicano se encuentra en la polémica por acoso hacia fanáticas. Anteriormente, el nacido en Nuevo León había pedido disculpas por un hecho similar que también fue captado en video, en julio pasado.

Esta semana circuló un video en redes sociales en el que se le observa tocar el seno de una joven que se acerca a pedirle una fotografía, lo que desató la indignación de los usuarios y por parte de comunicadores dedicados al entretenimiento quienes condenaron al cantante del género norteño por su actitud machista.

En el primer video, que circuló en julio pasado, se observa cómo el “Rey de Mil Coronas” sube a seguidoras a una camioneta a las que recibe con besos en la boca, lo que desató una serie de polémicas.

Con información de Pulso San Luis