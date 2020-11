Lalo España se dice víctima de acoso

Redacción

Ciudad de México.-El ser famoso conlleva a una serie de inconvenientes.

Lalo España, famoso actor y comediante de la serie de Televisa Vecinos, estalló al estar cansado y sentirse harto del acoso del que se volvió víctima, luego de que alguien filtrara su número telefónico. Sin saber quién fue la persona que faltó el respeto a su privacidad, el famoso detalló lo que ha vivido en estas últimas semanas. © Proporcionado por Milenio Lalo España asegura que es víctima de acoso tras filtración de número telefónico. (Instagram)

Lalo España reveló que se encuentra sorprendido por el hecho de que sus datos personales estén en propiedad de personas que lo están acosando. Externó que siempre ha sido cuidadoso con su información personal. Además de que dejó en claro que sólo sus amigos tienen su número telefónico. Fue en entrevista de De Primera Mano en donde el actor contó lo que ha vivido.

Según explicó, personas desconocidas lo llaman a horas no adecuadas, incluso hasta en los fines de semanas:

“Me han pasado mil cosas. Me habla gente en domingo y me dice “oye, ¿te puedo regalar un alimento para perros y me regalas una mención?”, contó.