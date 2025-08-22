Ladrón intenta tragarse dos cadenas de oro tras ser detenido 

Redacción

España.-Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de La Jonquera (Girona) han informado este jueves de la detención, ayer, de a un joven de 18 años que supuestamente arrancó a un vecino del municipio una cadena de oro valorada en unos 500 euros y que intentó tragársela junto con otra joya, sin éxito, cuando los agentes intentaron recuperarla, después de una breve persecución.

Según ha informado este jueves la policía catalana, sobre las siete de la tarde de ayer miércoles, un hombre alertó a la Policía Local de que un joven le acababa de arrancar del cuello una cadena de oro mientras caminaba por el núcleo urbano del municipio y había salido corriendo.

Tanto los Mossos como la Policía Local iniciaron una búsqueda del presunto ladrón, hasta a la altura de la rotonda de la NII encontraron a un joven que coincidía con la descripción facilitada por la víctima. El sospechoso salió corriendo pero terminó por ser interceptado. En su cuello llevaba colgadas dos cadenas.

Al ver que los agentes iban a inspeccionar las joyas, el supuesto ladrón intentó tragárselas, pero ellos lograron impedirlo al instante de que él se las llevó a la boca. Una de las dos cadenas era la de la víctima que había llamado a la policía y los Mossos están haciendo gestiones para averiguar la procedencia de la otra.

Los agentes han detenido al joven, de 18 años, por ser presunto autor de un delito de robo con violencia y devolvieron la joya a a su propietario. El detenido, con antecedentes, pasará próximamente a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Figueres

Con información de El País