La Wanders, víctima de mala cirugía, fue inyectada con polímeros

Redacción

México.- Luego de que hace unos días le detectaran que tenía polímeros en los glúteos, Yaren Licona, mejor conocida como ‘la Wanders lover’, se encuentra pasando por momentos complicados de salud, pues ahora tendrá que pasar por una cirugía para que su salud no sea afectada.

Así lo reveló en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, en que la presentadora confesó que ha comenzado a presentar fiebre e inflamación en sus glúteos, ello debido a que le inyectaron un material que no debían utilizar.

Por cierto que la presentadora recordó que los primeros síntomas comenzaron durante su viaje a Quebec, Canadá, para visitar a su hija que se encuentra estudiando allá, resaltando que debido a la fiebre, tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital de aquella ciudad.

“El 27 de diciembre empecé con una gripe normal. Entonces yo me fui a inyectar… y cuando me inyecté empecé como con temperatura en los glúteos. Empecé a ver cómo se inflamaron, pero tenía mi vuelo”, dijo.

Aunado a ello ‘La Wanders’ confesó que estaba muy asustada, por lo que buscó ayuda de sus amigos médicos, a quienes contactó por mensajes. Ellos le comentaron que habría sido una reacción de polímeros y tenía que ser atendida lo más pronto posible.

“Me llevaron a urgencias, en urgencias de Canadá no me querían aceptar… Me aceptaron porque tenía la presión muy baja. Yo no comía. Me daban náuseas. Lo que ahora ya sé es que causan una alteración en todo tu cuerpo”, agregó.

La famosa confesó que de inmediato fue atendida con medicamento y suero para estabilizar y poder controlar la fuente de infección que le dio.

La conductora tendrá que enfrentar una amputación o enfermedad de por vida

Cuando por fin regresó a México, visitó a un cirujano, quien confirmó que tenía polímeros y le dio únicamente dos opciones y con ambas tendrá que pasar por una cirugía invasiva.

“La primera es: para quitar el polímero me tienen que amputar el glúteo. Dije: ‘No, claro que no’, o sea, eso no va a pasar. Me dijeron: ‘Es que podemos ponerte un implante. La piel todavía está bien. La podemos salvar’”, comentó.

La Wanders se negó a que le realizaran esta cirugía, ya que considera una decisión muy drástica, así que se fue por segunda opción que el cirujano le dio. La modelo confesó que el segundo proceso se llama “alas de mariposa”, que consiste en abrir por completo por la orilla los glúteos, sacar lo máximo que puedan del polímero y volver a cerrar.

Por lo que significa que tendrá la enfermedad de por vida. Finalmente, la conductora no pudo dar el nombre de la persona que le habría inyectado el líquido, ya que aseguró que no sabe quién fue. Debido a que suele hacer diferentes colaboraciones con médicos, en las que ella les da publicidad en sus redes sociales a cambio de procedimientos estéticos sin costo.

¿Quién es ‘la Wanders lover’?

La Wanders nació el 16 de julio de 1983 en Cuernavaca, Morelos, y actualmente es considerada una de las mejores comediantes de todo México.

Es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo que es una famosa actriz, comediante y estrella de televisión, quien ha destacado en varios proyectos como ‘Guerra de chistes’, ‘En familia con Chabelo’, ‘Muévete’, ‘Desmadruga2′ y ‘La rosa de Guadalupe’, por nombrar algunos.

¿Qué son los polímeros?

Los biopolímeros o polímeros se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena; se reproducen poco a poco. Cuando dicha sustancia se aplica en el cuerpo, con el paso del tiempo se transforman en pequeñas bolitas de plástico y comienzan a ocasionarle al paciente severos daños a su salud, al grado de provocarle la muerte.

*Con información de TVNotas.