La Wanders Lover ¡se dio una manita de gato!

Redacción

Ciudad de México.-La Wanders Lover decidió realizarse algunos “arreglitos” para lucir espectacular.

Después de su reciente maternidad, la Wanders Lover recurrió al bisturí para repotenciar su imagen con unos retoquitos que en unas semanas la harán lucir más esbelta. En esta ocasión, la animadora de Telehit se sometió a una mentoplastia o implante de mentón, además de una liposucción de papada, con el cirujano Alexis Mujica Macías, quien nos explicó en qué consistió el procedimiento.

“Este tipo de cirugías se realiza en más o menos una hora. Las hacemos en un hospital, pero es ambulatorio. Inmediatamente el paciente puede reto- mar su vida cotidiana, eso sí, con ciertas atenciones y limitaciones. Buscamos una zona en la que haya un surco, y ahí hacemos la incisión, levantando una capa de piel que está pegada al hueso para introducir el implante”, expresó el médico, quien aclaró que esta cirugía es para personas con mentón corto, y se hace para alargar sus facciones.

Wanders Lover | Foto: Rubén Espinosa

SUBIÓ 20 KILOS CON EL EMBARAZO

Para ella era muy necesaria la intervención, pues aumentó 20 kilos con su reciente embarazo. “¡Estoy desesperada! Desde que nació la bebé me quiero hacer de todo, porque aumenté mucho de peso. Yo ya estaba delgada, me había operado y no esperaba más bebés. Luego de la cesárea quedé muy inconforme, y es cuando decido someterme al procedimiento, porque ni papada tenía”.

La presentadora afirma que por vivir de la imagen debe lucir impecable ante las cámaras. “Ya me preocupaba mucho la papada, porque se me veía la cara pegada al pecho y quería lucir mejor. Ahora estoy viendo los resultados notables, tomando en cuenta que apenas llevo seis días”, recalcó la artista.

RADAMÉS LE AYUDA A MANTENER A SU HIJA

La presentadora dice que no ha sido fácil ser madre soltera, pues el padre de su niña la abandonó a principios de 2019, cuando se enteró del embarazo. “Ando buscando un papá, así que si hay un interesado, que me busque. Ha sido muy pesado, porque es la primera vez que me enfrento a esto; mis hijas mayores tienen muy buenos papás.

En esta ocasión es fuerte porque tengo que trabajar muy duro, si no, ¿quién nos man- tiene?”. La Wanders Lover aconseja a las madres solteras de México salir adelante pese a los obstáculos del camino. Nos cuenta que el padre de la bebé se “desapareció” y cambió su teléfono, bloqueándola hasta de las redes sociales. “Ahorita me está ayudando Radamés (su ex), quien pone para la leche y los pañales. Siempre he dicho que él como pareja no es muy bueno, pero como padre es el mejor. Nosotros somos amigos, roomies, porque le rento una recámara en mi casa, y hasta fue el primero en bañar a la bebé”.

Con información de TVyNovelas