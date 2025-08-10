“La única forma de perder barriga es entrenamiento de fuerza”, asegura experta en metabolismo

Para bajar esos kilos de más, la clave no está en el número de asistencias al gimnasio, sino en otro tipo de cuestiones.

“Hacer abdominales no sirve para eliminar barriga”, declaró Isabel Belaustegui, médica y especialista en nutrición, quien manejó la tésis de que la clave se define en la llamada flexibilidad metabólica.

Esto significa que el cuerpo sea capaz de alternar el uso de glucosa y grasa como fuente de energía de forma eficiente. Cuando esto no ocurre y predomina el consumo de azúcar, se activa una resistencia a la insulina que impide perder peso, favorece la inflamación crónica y multiplica el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 o los infartos.

“Lo más eficiente para quemar grasa abdominal es el entrenamiento de fuerza”, explica. Sentadillas, dominadas o peso muerto activan mecanismos hormonales que ayudan a movilizar las reservas grasas mucho mejor que el cardio tradicional. “Con el mismo esfuerzo y tiempo, se obtienen más resultados”, insiste.

¿Y qué ocurre con quienes, pese al esfuerzo, no logran adelgazar? La médica desmonta también el estigma sobre las personas con sobrepeso. “Me parece cruel acusarlas de no querer perder peso. Muchas se esfuerzan muchísimo, sufren y, aun así, no ven resultados”, afirma. Y ahí entra en juego otra pieza: la respuesta hormonal del cuerpo a lo que comemos

Con información de El Confidencial.