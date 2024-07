 La UIF acusa a jueces de beneficiar a lavadores de dinero

Redacción

Ciudad de México.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó que jueces y tribunales están beneficiando a organizaciones criminales.

Gómez afirmó que en tribunales colegiados se quitan de la lista de personas bloqueadas a quienes tienen millones vinculados con la delincuencia organizada.

“El problema es que hay un montón de gente que estuvo en las organizaciones criminales que inmediatamente se les dio la suspensión, retiraron sus recursos, algunos que no lo lograron por diversas causas, hoy en día los tribunales colegiados los están quitando de la lista de personas bloqueadas a personas que tienen uno, dos, tres o más millones vinculados con la delincuencia organizada, ¿por qué? Es la pregunta”, se quejó Gómez.

En la mañanera, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez criticó una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte que dice que el procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas es inconstitucional.

“No hay sentido alguno, bueno, hay una jurisprudencia, hablaremos luego de eso, que nos hizo el mal de brindarnos la Segunda Sala y estamos luchando porque se quite. No se ha quitado esa jurisprudencia que dice que el procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas es un procedimiento inconstitucional, excepto cuando lo pide alguien del extranjero, una autoridad del extranjero, entonces si ellos pueden y nosotros no”, acusó.

Gómez afirmó que los juzgadores se esfuerzan por proteger intereses privados de la gente “de mucho dinero”.

“La ley mexicana no vale, aquí vale la ley extranjera, una jurisprudencia tan malinchista como esta, pues de plano, pero yo digo, no es solo el malinchismo, que a lo mejor también lo hay, no, es el esfuerzo por proteger intereses privados a la gente de mucho dinero y a los delincuentes que se abren paso con dinero producto del delito”, lanzó.

El titular de la UIF agregó que las cosas cambiarán cuando se dé la reforma al Poder Judicial.

“Yo creo que las cosas van a cambiar cuando se produzca la reforma al Poder Judicial y empecemos a apreciar la autenticidad de los jueces, en función de su congruencia, de su apego a los intereses populares, porque de lo contrario, ellos pueden ser lo que quieran, no hay recursos contra eso, no tenemos”, dijo.

