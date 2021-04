“La Reinota” batea a Morena

Redacción

Ciudad de México.-Mandan por un tubo a Morena y le dicen no a la participación en una campaña de ese partido.

“La Reinota”, quien se hizo viral el pasado 8 de marzo cuando regresó a los policías una bomba de humo que lanzaron durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, aseguró que personas relacionadas con Morena la invitaron a participar en una campaña política de ese partido.

La usuaria LilaCizas, mejor conocida como “La Reinota”, compartió en su cuenta de Twitter una imagen de una conversación que tuvo la semana pasada con una persona que le propuso participar en spots o comerciales con dos candidatos.

En la conversación Lila pregunta si se trata de spots políticos y al partido al que pertenecen, a lo que la persona responde que se trata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Amixes, oooobviiamente no acepté, al final fueron súper prepotentes y yo asíuD83EuDD28Jajajaja uD83DuDC49uD83CuDFFBPero nunca iba a pasar uD83DuDE11 “Claro, déjame apoyo al gobierno que nos gaseó, al que tiene un candidato violador, al que se cuelga de todos pero solo apoya a quien quiere, entre otras cosas”uD83EuDD18uD83CuDFFBuD83EuDD18uD83CuDFFB— LaReinota (@LilaCizas) April 14, 2021

“Me trataron de sacar una cifra y les dije, ¿cuál es su presupuesto?” escribió. “Se pusieron súper altaneros diciéndome que ellos no saben cuánto vale mi tiempo, que yo les dijera. Y les dije… ¿sabes?… desde el inicio te iba a decir que no”.

La Reinota explicó a los usuarios que la gente que se acercó con ella no era gente del partido, sino una empresa que los apoya y aclaró que no hubiera aceptado una propuesta así de ningún partido.

“Nunca iba a pasar”, afirmó e ironizó:

Me trataron de sacar una cifra y les dije, ¿cuál es su presupuesto?,(ps para tener el chisme completo) y se pusieron súper altaneros diciéndome que ellos no saben cuánto vale mi tiempo

Que yo les dijera

Y les dije.. sabes.. desde el inicio te iba a decir q no :D— LaReinota (@LilaCizas) April 14, 2021