La Profeco te dice cual es el whisky barato mejor calificado en México

Ciudad de México.-Las bebidas alcohólicas también han estado ‘bajo la lupa’ de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo que analizó hasta tres marcas de whisky y determinó cuál fue la mejor evaluada en diferentes aspectos, pero sobre todo que no ofreció información falsa a los consumidores y cumplió con el contenido que afirma en su etiqueta.

El whisky ya es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en México, pues hasta el 47.8 por ciento de los consumidores lo han probado al menos una vez al año, de acuerdo con un estudio realizado por Consulta Mitofsky. Incluso, hay algunos artículos que relacionan el consumo de estas bebidas con la personalidad de cada persona.

¿Cuál es el whisky más barato y con mejor calificación de la Profeco?

De acuerdo con un análisis de calidad, publicado en la Revista del Consumidor, el whisky John Cor fue el más económico y con ‘palomita’ de la Profeco. En primer lugar, el producto originario de España no ofreció datos falsos ni tampoco presentó leyendas que no se pudieran comprobar; no tuvo irregularidades en el contenido neto de su presentación de 700 mililitros.

Respecto al volumen de alcohol, el whisky John Cor ostenta un 40 por ciento y presentó un 40.1 por ciento, conforme al análisis de calidad. La bebida también presentó los llamados componentes volátiles, entre los que se encuentran metanol, alcoholes superiores y aldehídos, conforme a lo establecido por la NOM-142-SSA1/SC-FI-2014.

John Cor es un whisky que tiene un precio de 119 pesos y fue el más económico entre los analizados por la Profeco. Otras marcas que también sacaron una ‘palomita’ son las siguientes: 5 Macdowall y McKendall, ambos ofrecieron información completa al consumidor y cumplieron en su respectivo contenido neto.

Una curiosidad respecto a este whisky es que uno de los más antiguos del mundo, pues los primeros registros datan de 1494 y fue elaborado por un fraile escocés conocido como John Cor. La bebida con notas florales y cítricos es elaborada y distribuida por la empresa española José Estévez S.A.

Y a todo esto, ¿cuál es la diferencia entre whisky y whiskey?

Las palabras whisky y whiskey pueden parecer sinónimos para designar a este destilado, pero es así, pues identifican de qué región del planeta vienen los productos. Whisky sólo se usa para los originarios de Canadá, Escocia, Gales y Japón; mientras que whiskey es para los elaborados en Estados Unidos e Irlanda.

En el caso del whisky más barato y con mejor calificación de Profeco, John Cor, recibe el nombre de whisky porque tuvo su origen en Escocia. Si hubiera sido adquirido o producido por una empresa estadounidense o irlandesa, recibiría el nombre de whiskey. En cualquier caso, recuerda que toda bebida alcohólica se debe consumir con medida.

