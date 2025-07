La Profeco asegura que éste es el refresco de cola menos dañino

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un informe en torno al consumo de refrescos de cola, luego que consumo se asocia con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Este estudio, publicado este año, perfila información valiosa para los consumidores que buscan reducir el impacto negativo de estas bebidas en su salud y conocer cuál es el refresco de cola menos dañino puede ser útil si se busca hacer una mejor elección; además de hacer hincapié que su consumo debe ser moderado.

Los resultados de Profeco apuntan a dos opciones que, aunque no son saludables, presentan una menor carga de ingredientes perjudiciales: Coca-Cola Light y Pepsi Black. Ambas versiones destacan por no contener calorías ni azúcar y por ofrecer una composición más transparente respecto a su etiquetado.

Según Profeco, Coca Cola Light no tiene calorías, no contiene azúcar ni conservadores, y su etiqueta representa fielmente lo que ofrece. Sin embargo, contiene cafeína en una proporción de 12.4 mg por cada 100 ml, lo que la hace no recomendable para menores de edad. Además, incluye edulcorantes artificiales: una combinación de Aspartame y Acesulfame K, que en conjunto suman 40 mg por cada 100 g.

Mientras que Pepsi Black también se perfila como una opción con menor impacto negativo. Esta versión contiene 11.4 mg de cafeína por cada 100 ml, es decir, un poco menos que su contraparte de Coca-Cola. Al igual que la anterior, no tiene azúcar, calorías ni conservadores, y su etiquetado es preciso. No obstante, utiliza una mayor cantidad de edulcorantes: 58 mg de Aspartame y 4 mg de Acesulfame K por cada 100 g.

Profeco abundó que, aún cuando estas versiones, son menos dañinas, no son saludables ni sustituyen la función del agua natural en una dieta equilibrada. La recomendación principal de las autoridades sigue siendo la misma: beber suficiente agua todos los días y reservar los refrescos para ocasiones especiales o de forma esporádica.

Con información de ambito.com.