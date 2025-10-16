La OSA rinde homenaje a Cri-Cri

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, el Coro Infantil de Jesús María, el coro CantArte y la Compañía Multidisciplinaria del Ferial de Aguascalientes unen su talento para dar vida a la música de Francisco Gabilondo Soler.

¡Un espectáculo que no te puedes perder! Disfruta de las melodías que han acompañado a generaciones, en un viaje lleno de fantasía, música y diversión.

📍Teatro Aguascalientes

🗓️ Domingo 19 y 26 de octubre,

⏰ 12:30 h

🎟️ $100 y $150

Boletos en taquillas del teatro o en

https://www.showticket.com.mx/eventperformances.asp?evt=1829