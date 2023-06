La nueva titular de Segob será Luisa María Alcalde: AMLO

Redacción

México.- En sustitución de Adán Augusto López, quien dejó el cargo porque “está en un asunto”, es decir va a buscar la candidatura presidencial de Morena; Luisa María Alcalde será la secretaria de Gobernación.

Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina de este 19 de junio, en que expuso que a mediados de semana Alcalde, quien deja la Secretaría del Trabajo, acordará con el encargado de despacho de Gobernación, Alejandro Encinas los procesos para asumir el cargo.

En este sentido dijo: “ella va a ser la secretaria de Gobernación, ya nos emparejamos, yo creo que ya hay más mujeres que hombres en el gabinete pero son mujeres con convicción principios ideales y eso ayuda mucho”, al tiempo que reconoció la labor de Alcalde para negociar el aumento al salario mínimo, salvo en una ocasión.

Luego añadió “es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes, además Luisa María es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la secretaria de trabajo, con ella se consiguió para que aumentaran los salarios mínimos”.

Asimismo afirmó que han sido históricos los aumentos a salarios mínimos porque es un hecho que no se daba en 50 años como en estas cuatro ocasiones; tras lo cual mencionó: “estoy pensando que son cinco veces, solo en una ocasión no hubo consenso porque la comisión de salarios mínimos está integrada por el sector obrero empresarial y gobierno y solo en un año no estuvo de acuerdo el sector empresarial. En los tres o cuatro años fue unánime, es decir un acuerdo, un consenso y esto se debió en mucho al buen desempeño de Luisa María y otras cosas también”.

Sobre la trayectoria de la nueva encargada de Segob se conoce que fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, posteriormente en 2011 fue Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes.

De 2012 a 2015 fue Diputada Federal en la 62 legislatura, en la que participó como secretaria en la comisión de Trabajo y Previsión Social.

Además de que ha participado en diversas publicaciones entre las que destaca “Del salario mínimo al salario digno”, y ha colaborado en diversos medios impresos y audiovisuales; y ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo.

*Con información de Revista Proceso.