La misión del gobierno es brindar seguridad, reitera obispo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La solución a la problemática de la inseguridad en el país no queda en manos de un solo individuo, apuntó el obispo local Juan Espinoza Jiménez, quien sí reiteró el llamado al gobierno federal para que asuma su responsabilidad.

“Se trata de un problema muy complejo que no depende de una persona o de un presidente, y entonces ahí no nos dejemos engañar. Claro que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene mucho que hacer y cumplir su misión que es dar seguridad. Hacer que la ley se cumpla, castigar a quien hace un mal, creo que ahí está su tarea”, enfatizó.

No obstante, Espinoza Jiménez reiteró que la cúpula de la iglesia católica en el país no busca enfrentamientos con el Poder Ejecutivo, luego de cuestionamientos que López Obrador ha externado hacia la cúpula religiosa.

“En la iglesia no vemos al pasado, sino al presente. Ya sabemos que cuando no somos capaces de solucionar problemas, buscamos culpables, es como la parábola del Buen Samaritano. Pero en la iglesia no nos vamos a poner a pelear”, insistió.

Las tensiones entre gobierno e iglesia se tensaron después de la muerte violenta de dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua.