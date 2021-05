La mexicana Andrea Meza se corona como Miss Universo

Redacción

Andrea Meza, originaria de Chihuahua, fue coronada como la mujer más bella del mundo en el certamen número 69 de Miss Universo en el Seminole Hard Rock & Casino, en Florida.

La sucesora de Zozibini Tunzi se perfiló como la favorita entre las concursantes debido a su porte, carisma y belleza, misma que resaltó aún más con un vestido rojo entallado con transparencias y brillos.

Andrea tiene 26 años de edad, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se coronó como Reina UACh. También es modelo profesional y filántropa, ya que forma parte del patronato de fundaciones que apoyan a la niñez vulnerable.

Andrea Meza se distinguió entre sus compañeras gracias a su estatura de 1.82 metros y medidas de 90-60-90. En 2017 obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo.

Durante la presentación del traje típico de su país, donde la mexicana portó un traje inspirado en el tradicional alebrije confeccionado por el diseñador oaxaqueño Avelino Roque Osorio.

El mensaje central del concurso de belleza fue buscar a una mujer líder y emprendedora para inspirar a otras y que hagan un cambio en la sociedad, además de que sea una fiel promotora de la inclusión bajo el lema mujeres Unidas, objetivo en común de la ganadora quien es una activista en defender los derechos de la mujer y la equidad de género.

“Vivimos en una sociedad que cada vez esta más avanzada y en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica en cómo nos vemos, para mí, radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestros valores. No permitan nunca, que nadie les diga que no tienen valor”, dijo durante su discurso la también ingeniera en software.

Con información de El Sol de México