La mentira como sistema en el sistema

Vigilia. Entre lo público, la razón y el juicio

Miguel Ángel Juárez Frías

juarezfrias@gmail.com

He estado escuchando debates en los diferentes noticieros nacionales, locales; los monólogos de las mañaneras que no dejan de sorprender. En los distintos foros institucionales y no formales. Si no fuera por la tolerancia como principio de vida, este país, en lugar de consumir palabras estaría consumiendo plomo. Plomo además del que ya reparten cada día los narco-terroristas o la delincuencia organizada.

Son esas conversaciones públicas lo que me lleva a escribir sobre la “mentira”.

En la política mexicana la mentira es una práctica instalada. No aparece de forma aislada ni como un error de comunicación, sino como un recurso deliberado que se repite hasta perder cualquier capacidad de escándalo. Mentir para ocultar, mentir para distorsionar, mentir para evadir, mentir para confundir. La mentira se ha normalizado y con ella la política se ha vuelto un juego de versiones en disputa donde lo verdadero importa menos que lo útil y lo útil es mentir.

Hoy las contradicciones se aceptan con naturalidad. Lo que ayer se condenaba con indignación hoy se justifica sin pudor. Un hecho que en el adversario se presenta como símbolo de corrupción, en el aliado se disfraza de infamia, de calumnia, de complot. Esa doble moral es la forma en que se administra el poder: se usa la vara más dura para castigar al enemigo y la más flexible para absolver al compañero.

Ahí están las pruebas. Los testimonios en cortes extranjeras se convierten en verdad absoluta cuando golpean a un opositor; pero si tocan al “compañero” se reducen a declaraciones sujetas a verificación. Esa doble contabilidad del discurso exhibe cinismo y degrada la confianza pública. La palabra oficial decide qué vale como prueba y qué se desecha como rumor. La diferencia es simple: conveniencia política.

La política ha encontrado en este vaivén un terreno fértil para la impunidad. La mentira ya no busca ocultar una verdad incómoda, busca fabricar una realidad alternativa que funcione en el momento. Se trata de describir hechos preferentemente falsos para increpar emociones. Las etiquetas de siempre cumplen esa tarea: pueblo bueno contra élite corrupta, austeridad contra derroche, militante contra opositor. Con esas categorías se crucifica al contrario y se protege al propio, aunque la falta sea la misma o más ominiosa.

El resultado es grotesco. Quien predica austeridad disfruta lujos que antes habrían sido motivo de escándalo. Quien denuncia corrupción convive con personajes bajo sospecha que públicamente define como amigos pero no cómplices. Quien proclama transparencia esconde datos en el ruido de conferencias y comunicados. Y en medio de esas contradicciones aparecen los bravucones de lo público, que hablan como porros de cantina, lanzando insultos como si la gente no supiera lo que representan. La incongruencia se multiplica y se vuelve habitual. Cada día surge una frase, un enemigo, una anécdota, todos distractores cómodos que buscan adormecer al ciudadano.

La mentira en este contexto es el mejor recurso del gobierno: se lanza una acusación con dureza y al día siguiente se ofrece una corrección al dato. Ambas versiones conviven sin problema porque lo importante no es la consistencia, sino el efecto inmediato. La mentira se recicla con tal naturalidad que deja de importar si lo dicho corresponde a los hechos. Importa que genere reacción, que alimente la polarización, que mantenga vivo el relato que divide al país en dos bandos irreconciliables.

El daño es profundo: es la degradación de la política a un espectáculo de agravios donde el engaño vale más que la verdad. Lo que se destruye día a día con estos mecanismos es la confianza pública. Cada vez que se escucha al ciudadano repetir que “así son todos” o que “no vale la pena reclamar”, se fortalece el sistema que descansa en la mentira. El ciudadano cansado se acostumbra a la incongruencia y con ello entrega un espacio más al cinismo como forma de vida pública.

El cinismo ocupa el lugar de la autocrítica y de la ética. La mentira ya no provoca indignación, apenas se comenta y se olvida. En ese tránsito la democracia se erosiona, porque pierde su sustento básico: la confianza en la palabra pública. Cuando la palabra ya no compromete, cuando puede ser desmentida al día siguiente sin consecuencias, lo que queda es un poder que se sostiene en la manipulación, no hay legitimidad alguna y se traiciona con la mentira cada día al pueblo.

La política mexicana vive atrapada en esa dinámica. La mentira se repite hasta desgastar cualquier resistencia, convertida cada mañana en método. No hay sorpresa ni escándalo. Lo que existe es una rutina que desgasta la verdad y ofende a la inteligencia ciudadana. Esa es nuestra realidad: la mentira no es la excepción, es el sistema mismo.

Nos leemos la siguiente