La Karen andaba de crika y fue detenida en la Del Carmen

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Policía Municipal de Aguascalientes llevó a cabo la detención de una mujer por presuntos delitos contra la salud, tras encontrarle entre sus pertenencias aproximadamente 9.2 gramos de sustancia granulada al tacto.

Durante recorridos de vigilancia y patrullaje sobre la calle Victoria, en el fraccionamiento Del Carmen, los oficiales observaron a una mujer que al notar la presencia de la unidad, comenzó a correr sin motivo aparente. De inmediato fueron tras ella, marcándole el alto con los códigos luminosos y el altoparlante de la unidad.

Tras una breve persecución, fue interceptada en la esquina con la calle Benjamín de la Mora.

Ante esta conducta sospechosa, se le realizó una inspección preventiva, la cual aceptó. En el interior de una bolsa tipo cangurera que portaba, se localizó un envoltorio de plástico color negro con la sustancia granulada al tacto. En ese momento, la mujer identificada como Karen “N” de 29 años de edad fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme a derecho.