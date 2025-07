“La importación del castigo como respuesta al fracaso nacional”

Terrorismo y aranceles

Vigilia. Entre lo público, la razón y el juicio

Miguel Ángel Juárez Frías

Nunca pensamos que llegaría el día en que las palabras “terrorismo” y “aranceles” aplicadas a nuestra propia realidad, pudieran convertirse no en una amenaza para el pueblo mexicano, sino en una válvula de contención para evitar el colapso definitivo del Estado.

Sin embargo, aquí estamos, entre la erosión institucional provocada por el régimen de la 4T y la presión geopolítica de los Estados Unidos, México se encuentra frente a una paradoja histórica: el terrorismo y la política arancelaria ya no son solo una amenaza del norte.

Entre 2018 y 2025, el proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora continuado sin fisuras por Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo una serie de reformas, actos y omisiones deliberadas que, en su conjunto, constituyen un proceso sistemático de desmantelamiento del Estado de Derecho en México.

No ha sido un golpe de Estado, ni tampoco le ha hecho falta realizarlo; el proceso ha sido quirúrgico, gradual y eficaz. El Poder Ejecutivo ha capturado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reducido a cenizas las capacidades operativas del INE; con la subordinación del Poder Legislativo, sepultó a órganos autónomos y le provocó una herida paralizante, que deja a partir de septiembre al Poder Judicial lisiado de autonomía e independencia.

Las Fuerzas Armadas no solo controlan la seguridad pública, sino también la infraestructura nacional, las aduanas, los puertos, los aeropuertos y el gasto sin licitación.

Los programas sociales, que deberían ser una expresión de justicia redistributiva, se han transformado en una red de lealtades clientelares que operan sin padrones verificables ni reglas de operación, no es el beneficio el que se cuestiona, sino la opacidad y la corrupción que generan.

Por si fuera poco, el Congreso de la Unión convertido en una institución parasitaria, atropella los derechos fundamentales y da paso a leyes que permiten el espionaje digital, la censura preventiva y la criminalización del discurso opositor.

El pretexto es siempre el mismo: la refundación, la transformación, el segundo piso, el plan C, D, E, F, en todos los casos mantienen como mantra la coartada que les ha valido hasta ahora, “es el pueblo”.

El resultado es la concentración total del poder en una sola figura, un solo partido, una sola narrativa. Y pensar que los años setenta, ochenta y noventa parecían ya lejanos.

Lo preocupante no es solo lo que ha sucedido, sino lo que le sigue. ¿Quién va a frenar al poder? ¿La oposición desdibujada? ¿La ciudadanía desorganizada? ¿La opinión pública fragmentada? ¿La comunidad internacional?

Aquí es donde la paradoja se vuelve brutal. La determinación ya realizada de los Estados Unidos de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, (más allá de sus implicaciones bélicas), se convierte hoy en un freno real frente a la impunidad total del régimen.

Los claroscuros que dejan entrever los acuerdos de “El Ratón”, hijo de El Chapo (el señor Guzmán según AMLO), lo dicho por “El Mayo”, en Estados Unidos, revelan algo más grave: que México ya no tiene capacidad de autogobierno en materia de justicia y seguridad.

Esto no es sólo un asunto militar; también un riesgo financiero, legal y empresarial, como ya acaeció, al activarse formalmente la designación de grupos criminales como organizaciones terroristas, cualquier entidad financiera, empresa, asesor legal, funcionario o inversionista que haya tenido vínculos, directos o indirectos, con esos grupos, podrá ser perseguido internacionalmente bajo el marco del terrorismo financiero.

Lo que antes era “lavado de dinero” ahora puede considerarse complicidad con estructuras terroristas. Los despachos que asesoraron, los bancos que omitieron controles, las notarías que legitimaron operaciones, los medios que ocultaron realidades, todos podrían ser arrastrados por una categoría legal que no entiende de matices ni tolera ambigüedades.

A la par de esta declaratoria, Estados Unidos ha activado otra herramienta de presión: la política arancelaria. El anuncio de imponer aranceles del treinta por ciento a productos mexicanos no es solamente una medida económica o un gesto de proteccionismo. Es una advertencia directa a un régimen que ha desdibujado las fronteras entre poder y crimen, entre gobierno y complacencia.

No es casual que uno de los sectores más golpeados por estos aranceles, el agroalimentario, coincida con aquellos donde la opacidad, la corrupción o la inacción mexicana han sido más evidentes. Washington no habla el lenguaje de la diplomacia, habla el del interés nacional, y cuando México deja de ser un socio confiable en seguridad, legalidad y comercio, se convierte en un riesgo sistémico que hay que contener, cueste lo que cueste.

El arancel se vuelve así no solo una barrera comercial, sino una herramienta de presión política con rostro económico. Lo que antes era una negociación entre socios, ahora es un ultimátum entre desiguales. Si el gobierno mexicano no escucha a su ciudadanía, tendrá que enfrentar las consecuencias de un vecino que ya decidió que no puede esperar más frente a la omisión mexicana en el combate al crimen transnacional que ellos ya llaman terrorismo.

En ese escenario, los derechos, las instituciones y el bienestar nacional, no se negocian, se imponen desde fuera, con el costo que eso implica para nuestra soberanía y para la dignidad republicana que este régimen ha abandonado, pero que tanto grita defender.

No esperemos que la comunidad internacional, los aranceles o la presión extranjera hagan el trabajo que nos corresponde como ciudadanos.

Si queremos un país libre, justo y vivible, tendremos que levantarlo desde los escombros, con las manos, con la voz, con la verdad.

El tiempo de titubear ya llegó a su fin. La voz de esta inmensa mayoría silenciosa de mexicanos debe hacerse sentir, para que la reconstrucción del Estado no sea una imposición extranjera, sino una decisión soberana nacida de nuestra propia voluntad.

