“La imaginación debe traerse de vuelta a la poesía”: Fabián Espejel, Premio Nacional 2023

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tomando como estímulo la primera incursión al Polo Sur durante el siglo pasado, Fabián Espejel Sainz de la Peña desarrolló un texto llamado Antártida y galardonado con el Premio Nacional de Poesía 2023, y donde hizo hincapié en la necesidad de rescatar la imaginación para el verso.

“La idea surgió en los primeros meses de la pandemia. Siento que hay un interés en los espacios abiertos. Por un lado, la situación límite de viajar al Polo Sur geográfico, con temperaturas bajo cero y en una expedición donde no hubo bajas, soñar un viaje que por obvias razones no he realizado; y por otro una expresión, creo que era del escritor David Huerta, quien decía que era importante traer de vuelta la imaginación a la poesía y que no se quede sólo en la narrativa”, comentó en entrevista con elclarinete.com.mx.

– ¿La imaginación debe recuperarse con la escritura?

– Claro que sí, porque la poesía a través de la imaginación nos permite vislumbrar en cosas que no han sucedido, en ese sentido es importante la presencia de la imaginación en la poesía y soñar con lo que necesitamos.

El galardón dotado con 500 mil pesos para Espejel Sainz de la Peña fue entregado este viernes, en una ceremonia realizada en el Teatro Morelos, y donde el propio autor reconoció que no esperaba verse favorecido.

“Me motivó quitarme el miedo a estos concursos, pensé que no lo iba a ganar. Pero al final de cuentas se conjugan muchas cosas para que se este tipo de noticias. Fue un poco lanzarme a ver qué sucedía”, adicionó.

El escritor mencionó que actualmente seguirá trabajando en traducciones de autores como el francés Paul Valery y en particular de Rainer Maria Rilke, de quien, dijo, sus poemas franceses no han sido traducidos totalmente al español.