La IA y la amenaza de la automatización

Redacción

Un informe de 2023 de Goldman Sachs sugiere que la Inteligencia Artificial (IA), capaz de generar contenido, podría realizar una cuarta parte de todo el trabajo que actualmente realizan los humanos. En la Unión Europea y Estados Unidos, la automatización podría provocar la pérdida de 300 millones de puestos de trabajo. Martin Ford, autor de “Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything”, advierte que esta ola de automatización podría tener efectos sistémicos profundos y repentinos en la economía.

Las Tres Categorías de Trabajos “Protegidos”

A pesar de las alarmantes predicciones, no todas son malas noticias. Los expertos señalan que aún hay tareas que la IA no puede realizar, especialmente aquellas que requieren habilidades inherentemente humanas como la inteligencia emocional y la creatividad.

Ford identifica tres categorías de trabajos que estarán relativamente protegidos en el futuro previsible:

Trabajos Creativos: Estos incluyen roles que generan nuevas ideas y construyen algo innovador, como la ciencia, la medicina y el derecho. Aunque aspectos como el diseño gráfico pueden ser reemplazados por la IA, otras formas de creatividad aún requieren el toque humano. Relaciones Interpersonales Sofisticadas: Profesiones como enfermería, consultoría empresarial y periodismo de investigación dependen de una comprensión profunda de las personas, algo que la IA aún no puede replicar. Movilidad y Destreza en Entornos Impredecibles: Oficios como electricistas, plomeros y soldadores enfrentan situaciones nuevas constantemente, lo que los hace difíciles de automatizar.

Impacto en las Tareas del Trabajo

Aunque los humanos seguirán siendo esenciales en estos roles, muchos aspectos de estos trabajos serán transformados por la IA. Joanne Song McLaughlin, profesora asociada de economía laboral en la Universidad de Búfalo, destaca que la mayoría de los empleos tienen tareas que serán automatizadas, mientras que los aspectos que requieren habilidades interpersonales se volverán más importantes.

Por ejemplo, aunque la IA puede detectar cánceres mejor que los humanos, los médicos seguirán siendo esenciales para comunicar diagnósticos y decisiones de tratamiento a los pacientes. Del mismo modo, los cajeros de banco han visto cómo la automatización ha cambiado sus roles de contar dinero a enfocarse en la conexión con los clientes y la venta de productos financieros.

Para mitigar el riesgo de perder empleos ante la IA, los trabajadores deben centrarse en desarrollar habilidades que complementen la tecnología. Identificar tareas dentro de sus roles que puedan ser reemplazadas por la IA y enfocarse en habilidades interpersonales y creativas será crucial para adaptarse a este nuevo entorno laboral.