La gloriosa historia de Silvio Berlusconi en el Milán

Italia.-Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a los 86 años, era el “primer tifosi” del AC Milán, club que dirigió durante tres décadas y en el que edificó uno los mejores equipos de la historia a base de estrellas fichadas a precio de oro.

Para el antiguo primer ministro italiano, propietario desde 2018 de otro club de la Serie A (Monza), el AC Milán fue una pasión que nunca ocultó, pero también una eficaz herramienta de comunicación al servicio de sus negocios económicos y de su carrera política.

Durante los 31 años de reinado del ‘Cavaliere’ (entre 1986 y 2017, con algunas pausas mientras fue jefe de gobierno), el club rossonero levantó 29 títulos, entre ellos cinco Champions Leaguen y ocho ‘Scudetti’ de la Serie A italiana.

El Milán era en aquella época un ogro del futbol mundial, bajo las órdenes de entrenadores como Arrigo Sacchi o Fabio Capello, ganador de la Champions League en 1994 aplastando al Barcelona en la final (4-0).

