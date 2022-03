La feria de San Marcos es mala para comerciantes del Agropecuario: Palomino

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- Aunque la Feria Nacional de San Marcos es un evento muy esperado por centenares de comerciantes, los locatarios del Centro Comercial Agropecuario no ven reflejado un aumento en sus ventas y en ocasiones, la temporada puede generar un efecto contrario, señaló el administrador Gerardo Palomino.



En entrevista con El Clarinete, comentó que aunque los restaurantes tienden a tener más clientes, también es una época en la que la ciudadanía decide salir de Aguascalientes para vacacionar y se pierden sus compras de manera temporal.



“Yo creo que no, es al revés, la mayor parte de la gente de aquí de Aguascalientes se sale de vacaciones, entonces nosotros prácticamente nos quedamos con lo de la feria, a nosotros no nos beneficia la feria”

Indicó que incluso el agropecuario no ha logrado alcanzar los niveles de venta reportados previo a la pandemia ya que siguen estando a un 70 por ciento y durante las vacaciones de abril el porcentaje podría llegar al 50 por ciento.



Palomino consideró que estos bajos niveles de ventas también son producto de la intermitencia de las clases presenciales en la entidad, por lo que espera que con la regularización de alumnos en las aulas pueda mejorar la situación.



Por último, el administrador del agropecuario recordó a la ciudadanía que el mercado ofrece precios más bajos en comparación con las grandes cadenas comerciales y los invitó a consumir sus alimentos con sus locatarios.