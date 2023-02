La Federación también debe investigar recientes incidentes de violencia en la entidad: Fiscal 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aunque el Fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, descartó que los más recientes hechos delictivos registrados en la entidad tengan como finalidad ‘calentar la plaza’, si solicitó a la Federación investigarlos, ya que en algunos se emplearon armas largas.

Refirió sobre los incidentes que incluso no considera estén relacionados entre sí, afirmando que ‘yo no creo que estén queriendo calentar la plaza’.

Asimismo y dado el tipo de hechos que se han registrado, lanzó un llamado a la federación ‘pedirle también a las autoridades federales que investiguen más allá de todo esto, por que entono solamente se trata de investigaciones del fuero común, sino de investigaciones del fuero federal, estamos hablando de armas largas, pero independientemente de eso, bueno nosotros bajamos la guardia, hay una total coordinación con el secretario Alonso y vamos a seguir trabajando’.

Respecto a si tales sucesos se encuentran relacionados, el funcionario estatal, respondió ‘no, bueno a final de cuentas que esta pasando, bueno, en el fondo siempre vamos a encontrar un tema de diferencias, en el caso de Pabellón era un lugar en donde ya habíamos tenido reportes de que ahí se comercializaban narcóticos, y no los veo relacionados, no es el mismo grupo, son diferencias, en ocasiones los homicidios han sido por adeudos, si, de que las personas que se dedican a vender narcóticos suministran, no les pagan y la forma de actuar de ellos es de esta manera, entonces yo no les veo una relación directa n se trata, no creo que sea el mismo grupo de personas y bueno vamos a seguir insisto con nuestras investigaciones para dar con los responsables’.

Figueroa Ortega subrayó sobre el que han sido frecuentes, ‘hemos tenido días similares a esta semana, no es la primera ocasión, ustedes lo saben, los últimos años se ha generado muchos hechos, hemos tenido meses muy tranquilos, enero fue un mes tranquilo, febrero ya no tanto, pero vamos a tratar de en la meta mensual de que marzo arranque más tranquilo y que sino arranca tranquilo sepan ustedes y que sepa la población que vamos a seguir golpeando a estos criminales’.