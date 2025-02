La estupidez humana y la guerra de la información

Cómo la desinformación y la falta de pensamiento crítico están moldeando nuestro futuro

“Si la estupidez es una elección, entonces resistirla también lo es. En un mundo donde la información es poder, elegir pensar críticamente no es solo un acto de resistencia, sino una responsabilidad colectiva para preservar la verdad y la democracia.”

Vivimos en una era donde la información está a un clic de distancia, pero, irónicamente, la desinformación se ha convertido en una fuerza imparable. A pesar del acceso sin precedentes al conocimiento, la capacidad de distinguir la verdad se ve constantemente amenazada por fake news, algoritmos manipuladores y las burbujas informativas de las redes sociales. Pensadores como Dietrich Bonhoeffer, Hannah Arendt, Umberto Eco y Albert Einstein ya nos advirtieron: la estupidez no es solo falta de inteligencia, sino un fenómeno social peligroso.

En esta ocación se explora cómo la falta de pensamiento crítico se ha convertido en un arma clave en la guerra de la información del siglo XXI, cómo las tecnologías avanzadas —incluyendo la inteligencia artificial y los deepfakes— están exacerbando el problema y por qué es fundamental resistir con educación y pensamiento crítico.

A.- La estupidez como una condición colectiva: Cuando el pensamiento crítico se apaga

El filósofo alemán Dietrich Bonhoeffer sostenía que la estupidez es más peligrosa que la maldad, porque mientras el mal puede combatirse con razonamientos, la estupidez es inmune a los argumentos. Según Bonhoeffer, la estupidez crece cuando las personas dejan de pensar por sí mismas y simplemente repiten lo que escuchan.

Hoy, esto se refleja en la manera en que las noticias falsas y teorías conspirativas se propagan en redes sociales. Plataformas como Facebook, TikTok y X (antes Twitter) se han convertido en cámaras de eco donde las personas refuerzan sus creencias sin cuestionarlas.

Ejemplo reciente: En las elecciones de 2024 en México, circularon videos manipulados, en enero de ese año se difundió un video manipulado de Claudia Sheinbaum que, mediante inteligencia artificial, utilizaba la imagen y su voz para promover inversiones en una plataforma financiera fraudulenta. Sheinbaum denunció públicamente el video, aclarando que se trataba de un fraude y advirtiendo a la población sobre su falsedad. Aunque los verificadores de datos desmintieron el contenido, millones de personas los compartieron sin confirmarlo, influenciando el debate electoral. https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2024-01-25/sheinbaum-denuncia-el-uso-de-su-imagen-y-voz-en-un-video-creado-con-inteligencia-artificial.html?utm_source=chatgpt.com.

B.- La banalidad de la estupidez: Hannah Arendt y el peligro de no pensar

La filósofa judía Hannah Arendt acuñó el término “la banalidad del mal” para describir cómo personas comunes pueden cometer atrocidades simplemente por no reflexionar. Este mismo principio aplica a la desinformación: muchas personas comparten noticias falsas no por malicia, sino por no detenerse a cuestionarlas.

La desinformación es hoy una herramienta de manipulación en regímenes autoritarios y democracias. Con discursos distorsionados, se refuerzan prejuicios y se generan realidades alternas que impactan desde elecciones hasta conflictos internacionales.

Ejemplo reciente: Durante las elecciones de 2024 en Estados Unidos, se difundieron videos y mensajes manipulados en redes sociales que alegaban fraudes electorales inexistentes. Aunque las autoridades desmintieron estos contenidos, fueron compartidos masivamente, erosionando la confianza en el proceso democrático.

Vídeo Falso en Pensilvania: Circuló un video que mostraba a una persona rompiendo papeletas, alegando que eran votos por correo a favor de Donald Trump en el condado de Bucks, Pensilvania. Las autoridades locales y federales, incluyendo el FBI y la CISA, desmintieron el video, confirmando que las papeletas eran falsas y que el contenido había sido fabricado por actores rusos. https://www.rtve.es/noticias/20241105/elecciones-eeuu-2024-bulos-desinformacion-sistema-votacion/16316160.shtml?utm_source=chatgpt.com

C.- La desinformación amplificada por la inteligencia artificial y los deepfakes

Umberto Eco advirtió que las redes sociales dieron voz a “legiones de idiotas”, cuya influencia antes estaba limitada a su círculo inmediato. Hoy, cualquier opinión —por absurda que sea— puede volverse viral y ser tratada como verdad.

Pero el problema ya no es solo la viralidad: la inteligencia artificial ha elevado la desinformación a un nivel sin precedentes. Los deepfakes, videos generados con IA que imitan con precisión rostros y voces, han creado un nuevo campo de batalla informativa.

Ejemplo reciente: En 2023, un deepfake del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, circuló en redes sociales, pidiendo a sus tropas que se rindieran. Aunque fue rápidamente desmentido, el video generó confusión y preocupación, demostrando cómo la tecnología puede ser usada como un arma de desestabilización. https://www-npr-org.translate.goog/2022/03/16/1087062648/deepfake-video-zelenskyy-experts-war-manipulation-ukraine-russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

En México, la desinformación también ha sido utilizada para manipular discursos políticos, la UNESCO, atenta a la realidad, ha observado de cerca la intersección entre la tecnología y la política electoral. https://mexico.un.org/es/269499-acciones-contra-la-desinformación-en-tiempos-electorales

Datos duros:

Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que los usuarios no distingue entre un video real y un deepfake en redes sociales, el “AI Index Report 2023” destaca la creciente sofisticación de los deepfakes y la dificultad que representa su detección para el público en general.https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2023/?utm_source=chatgpt.com

La UNESCO ha expresado preocupación por el impacto de la desinformación en la sociedad y la democracia. Una encuesta realizada por IPSOS para la UNESCO reveló que más del ochenta por ciento de los ciudadanos están preocupados por el impacto de la desinformación en línea, y casi el noventa por ciento cree que ya ha tenido un impacto significativo en la vida política de su país. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-11/unesco-ipsos-online-disinformation-hate-speech.pdf

Un informe de Reuters Institute reveló que casi dos terceras partes de las personas confían menos en los medios tradicionales debido a la proliferación de noticias falsas. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/la-brecha-de-confianza-como-y-por-que-las-noticias-en-las-plataformas-se-ven-con-mas-escepticismo.

¿Cómo resistir a la guerra de la información? El pensamiento crítico como antídoto

Si la estupidez es un fenómeno colectivo, la única forma de combatirla es con educación y pensamiento crítico. Como dice la filósofa Marina Garcés, “la indiferencia hacia la reflexión nos hace cómplices de la manipulación”.

Claves para no caer en la desinformación:

Verifica antes de compartir: Usa herramientas como https://www.factcheck.orgo https://www.snopes.com para confirmar la información.

Usa herramientas como https://www.factcheck.orgo https://www.snopes.com para confirmar la información. Diversifica tus fuentes: No te quedes con una sola versión. Compara diferentes medios y perspectivas.

No te quedes con una sola versión. Compara diferentes medios y perspectivas. Educa tu pensamiento cr í tico: Aprende a identificar noticias falsas, sesgos y técnicas de manipulación.

Aprende a identificar noticias falsas, sesgos y técnicas de manipulación. Dialoga, no ataques: Escucha opiniones diferentes y debate con argumentos, no con insultos.

La guerra de la información no es solo una batalla de datos; es una lucha por la verdad y por nuestra capacidad de pensar. La estupidez, en su forma moderna, no es solo falta de inteligencia, sino una renuncia a cuestionar y reflexionar.

Los ecos de Bonhoeffer, Arendt, Eco y Einstein resuenan hoy más que nunca. En un mundo donde la información es poder, el pensamiento crítico es nuestra única defensa.

Si la estupidez es una elección, resistirla también lo es.

Miguel Ángel Juárez Frías