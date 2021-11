La estrella de WFT, Chase Young queda fuera toda la temporada

Redacción

EU.-Por lesión estrella de la NFL queda fuera de la temporada.

Chase Young se perderá el resto de la temporada de la NFL, ya que sufrió una lesión en la pierna derecha y sería operado.

El entrenador de Washington, Ron Rivera, confirmó el diagnóstico de Young este lunes, la lesión del Novato Defensivo del Año se dio en la primera mitad de la victoria ante Tampa Bay, los actuales campeones del Super Bowl.

Washington informó el domingo que Young abandonó el juego por una lesión en la rodilla y así, la segunda selección del draft de 2020 termina su segunda campaña en la NFL con una captura y media.

Chase Young will miss the rest of the season Small setback for a major comeback ???? pic.twitter.com/4xU4bVxV0n — Washington Football Team (@WashingtonNFL) November 15, 2021

El novato Shaka Toney podría sustituir a Young contra Carolina, posiblemente en el resto de la temporada, ya que Chase no podrá volver.

“Vamos a depender de algunos muchachos jóvenes para que den un paso al frente y tengan oportunidades”, comentó Rivera. Young se lesionó el domingo mientras trataba de eludir al tackle izquierdo, Donovan Smith, para presionar al quarterback de los Buccaneers, Tom Brady.

Con información de Medio Tiempo